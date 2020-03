Līdz šim Covid-19 konstatēts arī Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Mārupes, Rūjienas, Rēzeknes Limbažu, Stopiņu, Krimuldas, Sējas, Siguldas, Carnikavas, Garkalnes, Cēsu, Smiltenes, Aizkraukles, Ogres, Vecumnieku, Bauskas, Ozolnieku, Olaines, Ķekavas, Babītes, Salaspils, Grobiņas, Kuldīgas un Ventspils novados, kā arī Liepājā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī.

Pirmo reizi inficēšanās gadījumi aizvadītajā dienā konstatēti Kocēnu novadā.

No kopumā 197 konstatētajiem Covid-19 pacientiem, 60 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 44 saslimušie ir 20 līdz 29 gadus veci. SPKC dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav konstatēts neviens jauns Covid-19 pacients vecumā no 20 līdz 29 gadiem.

Savukārt vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem pēdējās diennakts laikā konstatēti pieci jauni inficēšanās gadījumi, tādējādi šo pacientu kopskaits sasniedzis 42 inficētos.

Novērojams arī pieaugums tieši vecāka gadagājuma pacientu vidū - vecumā grupā no 50 līdz 59 gadiem konstatēti trīs jauni pacienti, kā rezultātā šajā vecuma grupā ir 17 inficēto, kamēr vecumā virs 60 gadiem - kopumā 19 gadījumi, kas ir par diviem vairāk nekā aizvadītajā dienā.

Vismazāk saslimšanas gadījumu konstatēts tieši vecumā līdz 19 gadiem, kur pa pēdējo diennakti konstatēts viens jauns gadījums vecuma grupā līdz deviņiem gadiem. Tādējādi vecuma grupā līdz 19 gadiem kopumā noteikti 15 Covid-19 inficēšanās gadījumi.

Veselības ministrijas (VM) galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis sociālajā vietnē "Twitter" skaidro, ka saslimstības vecums Latvijā līdzīgs kā valstīs, kurās tiek veikta intensīva testēšana arī viegliem simptomātiskiem pacientiem - Dienvidkoreja, Vācija - un liecina par epidēmijas agrīnu stadiju.

Kā ziņots, no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Dumpis aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka vislielākā saslimstība minētajās vecuma grupās novērojama tāpēc ka "vispirms slimo jaunie un kustīgie, kas pēc tam inficē vecākos, mājās sēdošos".

"Līdzīgi kā Vācijā, kur joprojām slimo jaunāki cilvēki un viņus visu laiku atrod, testē un meklē kontaktus - tādā veidā infekcija nenonāk līdz vecajiem," vēstīja infektologs.

Tādējādi eksperts norādīja, ka Latvijas stratēģijas pamatā būtu pastiprināti pievērst uzmanību gados jaunākajiem inficētajiem, kamēr viņi nav paspējuši inficēt seniorus.

Pēdējās diennakts laikā Covid-19 apstiprināts vēl 17 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 197 cilvēki.

