Interneta patēriņš aug, bet nesaskata riskus tīkla darbībai

Tomēr tīkla noslodze nesasniedz vakara stundu aktīvākos interneta patēriņa apjomus, kas auguši par 10%, neradot riskus tīkla darbībai.

Uzņēmumā arī norāda, ka ticams esot arī pieņēmums, ka skolēni jau pagājušajā nedēļā lietoja video un citus datu patēriņa pakalpojumus, tādēļ apjomu pieaugums, visticamāk, nebūs lineārs.

Līdz šim vislielākā interneta tīklu noslodze bija vērojama darba dienu vakaros un vienmērīgi brīvdienās, taču darbs no mājām ir palielinājis līdzšinējo interneta lietojumu tieši darba laikā – no plkst. 8.00 līdz 12.00. Vienlaikus arī vakaros interneta apjoma patēriņš vidēji kāpis par 10%, kas skaidrojams ar to, ka ārpus mājas izklaides iespējas kļuvušas ierobežotas, un iedzīvotāji laiku pavada mājās.

“Interneta aktivitātes pieaugums Tet tīklam pārslodzi nerada, un klientiem nav par ko uztraukties, jo datu ātrums, jauda un stabilitāte pietiks visiem. Tīkla noslodzes riskus neredzam, arī prognozējot, ka arvien palielināsies cilvēku skaits, kas strādās no mājām. Tīkla darbības jaudas esam plānojuši tā, lai tas nepieciešamības gadījumā spētu izturēt pat divkāršu vakara “pīķa” stundu noslodzi, kad internetu lieto lielākā daļa. Turklāt jāatceras, ka ikviens interneta fiksētais tīkls un jo īpaši optiskais tīkls spēj nodrošināt daudz lielāku stabilitāti brīžos, kad ir liels vienlaicīga pakalpojumu lietotāju skaits, kas rada zināmus izaicinājumus mobilo risinājumu tehnoloģijai,” skaidro Tet galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks.

Tāpat dati liecina, ka pagājušajā nedēļā daudz vairāk izmantotas filmu, seriālu un video straumēšanas iespējas.

Helio interaktīvās televīzijas dati parāda, ka televīzijas kanālu tiešraižu skatīšanās paradumi ievērojami nav mainījušies, turpretim par apmēram 20% audzis tieši arhīva, ieraksta un filmu, seriālu patēriņš.

Helio iTV skatītāji pavadījuši turpat trīskārt ilgāku laiku, skatoties Shortcut piedāvājumā esošās filmas un seriālus. Par trešdaļu pieaudzis to skaits, kas Helio iTV vēro datora ekrānos, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka mājsaimniecības izmanto Helio iTV iespēju skatīties saturu uz vairākiem ekrāniem vienlaicīgi, un ģimenes locekļi vienlaicīgi var skatīties katrs sev interesējošo saturu gan uz mājas televizora, gan datora, viedtālruņa vai planšetes.