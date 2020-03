Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes ārkārtas situācijas apstākļos saistībā ar Latvijas Pastu

Man ir pienācis pasta sūtījums, taču šobrīd nevēlos apmeklēt pasta nodaļu. Kādas ir alternatīvas sūtījuma saņemšanai?

No 2020.gada 16.marta stājas spēkā jauna kārtība sūtījumu uzglabāšanai pasta nodaļās - līdzšinējo 30 dienu vietā sūtījumi tiks uzglabāti 60 dienu, un šo pakalpojumu klienti var saņemt bez maksas. Līdz šim par sūtījumu uzglabāšanu pasta nodaļās ilgāk par 10 dienām no klientiem tika iekasēta pakalpojuma maksa. Līdz ar jauno kārtību klientiem nav steidzami jāapmeklē pasta nodaļa sūtījuma saņemšanai, jo 60 dienu periodā tie netiks nosūtīti atpakaļ izsūtītājam un bez maksas glabāsies nodaļā.

Lai nebūtu jāuzkavējas pasta nodaļā, Latvijas Pasts aicina izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu. Attālināti pieteikties pakalpojumiem iespējams 86 lielākajās un noslogotākajās pasta nodaļās visā Latvijā; šo nodaļu saraksts pieejams te.

Kā alternatīvu reģistrētu sūtījumu saņemšanai pasta nodaļās Latvijas Pasts iesaka šo sūtījumu pārvirzīšanu uz jebkuru no Latvijas Pasta pakomātiem visā valstī, izmantojot uzņēmuma mobilo lietotni. Latvijas Pasts nodrošina iespēju mobilajā lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu uz kādu no uzņēmuma 61 pakomāta visā Latvijā.

Vienlaikus Latvijas Pasts lūdz klientus, kas izmanto uzņēmuma pakomātus, sūtījumus no tiem izņemt savlaicīgi, lai tie neuzkrātos un savus sūtījumus pakomātos varētu saņemt arī citi klienti.

Vai obligāti ir jāapmeklē pasta nodaļa, lai saņemtu pensiju no Pasta norēķinu sistēmas (PNS)?

Klientiem, kas pensijas un pabalstus saņem PNS, nav obligāti jādodas uz pasta nodaļu to saņemšanai. Latvijas Pasts šo pakalpojumu nodrošina arī klienta dzīvesvietā, un izmaksu no PNS konta iespējams pieteikt Latvijas Pasta Klientu centrā: 27008001, 67008001, info@pasts.lv. Piesakot piegādi dzīvesvietā līdz 2020.gada 27.martam noteikta pazemināta pakalpojuma Skaidras naudas izmaksa no PNS konta cena - 4,88 eiro. Šajā laikā Latvijas Pasts monitorēs šī pakalpojuma

pieprasījumu un apzinās savus resursus šā pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai atkarībā no pieprasījuma.

Vai Latvijas Pasts turpinās nodrošināt pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā?

Pensiju, pabalstu vai atlīdzības piegāde saņēmēju dzīvesvietās Latvijas Pasts nodrošinās līdzšinējā kārtībā - izmaiņas šī pakalpojuma sniegšanā patlaban nav plānotas.

Kā es varu zināt, vai mana pasta nodaļa strādā līdzšinējā darba režīmā?

Sakarā ar ārkārtas stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai Latvijas Pasts no 2020.gada 21.marta pārtrauc visu pasta nodaļu darbību sestdienās un svētdienās, kā arī virknei nodaļu tirdzniecības centros no 17.marta visā valstī saīsina darbalaiku. Rīgas 27.pasta nodaļa Akadēmijas laukumā 1, kas strādā Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā, līdz 14.aprīlim tiek slēgta. Pasta nodaļu saraksts, kam mainās darbalaiks darbdienās, pieejams te. Sīkāka informācija par darbalaika izmaiņām pieejama šeit.

Visa aktuālā informācija par pasta nodaļu darbību ir pieejama Latvijas Pasta mājaslapā www.pasts.lv sadaļā Pasta nodaļas, kā arī šo informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 27008001, 67008001, info@pasts.lv.

Manas teritorijas pasta pakalpojumu sniegšanas vieta laukos nedarbojas. Kā es varu saņemt pasta pakalpojumus?

Klātienes pasta pakalpojumu sniegšana pašlaik ir apturēta tikai mazajās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās, kas atrodas vietējo pašvaldību telpās un kas zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ līdz šim strādāja tikai stundu dienā. Lielākā daļa šo pašvaldību iestāžu patlaban ir pārtraukušas savu darbību drošības apsvērumu dēļ.

Latvijas Pastam kopumā ir vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu visā valstī, no kurām 357 ir pilna spektra tradicionālās pasta nodaļas un 253 - mazās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas pašvaldību telpās, kur klātienes apkalpošana pašlaik ir pārtraukta. Tāpat kā līdz šim, šajās mazo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu teritorijās iedzīvotājiem iespējams pieteikt pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā, piesakot pa tālruni. Precīzs saraksts ar šīm pasta pakalpojumu sniegšanas vietām un tālruņu numuriem, par kuriem pieteikt pakalpojumus, pieejams te.

Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošinās visus tos pasta pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas kontā u.c.

Vai es varu saņemt pasta pakalpojumus, ja mana pasta nodaļa ir slēgta?

Lai saņemtu pasta pakalpojumus, Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus tos saņemt savā dzīvesvietā pie pastnieka. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c. Ar pastnieka starpniecību iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šos pakalpojumus iespējams pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu centram pa tālruni 67008001 vai 27008001.

Vai ar Latvijas Pasta starpniecību iespējams nosūtīt pasta sūtījumus Latvijā un uz ārvalstīm?

Lai gan drošības apsvērumu dēļ atcelti starptautiskie pasažieru aviopārvadājumi, ar kuriem lielākajā daļā pasaules valstu piegādā pasta sūtījumus, Latvijas Pasts patlaban ir atradis alternatīvus risinājumus pārrobežu sūtījumu piegādei, un sūtījumu piegāde adresātiem ārvalstīs tiek nodrošināta. Vienlaikus jāņem vērā, ka šīs piegādes notiek ar kavējumiem, ievērojot daudzās valstīs noteiktos ierobežojumus koronavīrusa Covid-19 izplatības novēršanai.

Iekšzemes piegādes saņēmējiem Latvijā tiek nodrošināta pilnībā, taču drošības pasākumu dēļ to piegādes laiks var būt ilgāks - tātad abonētie preses izdevumi, vēstules, sīkpakas un visi citi sūtījumi tiek piegādāti līdzšinējā kārtībā.

Vai joprojām iespējams nosūtīt arī eksprespasta sūtījumus uz ārvalstīm?

Šobrīd saņemtie ārvalstu sūtījumi tiek piegādāti uz visiem pieprasītajiem galamērķiem, neskatoties uz to, ka ārkārtas situācijas dēļ iespējama piegāžu aizkavēšanās. Šie jautājumi šobrīd tiek aktīvi risināti un nepieciešamības gadījumā tiek meklētas alternatīvas. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, aicinām sekot līdzi Eksprespasta un Latvijas Pasta sociālo tīklu kontiem, kuros operatīvi tiek ievietoti visi aktuālie jaunumi.

Vai ārkārtas situācijas periodā ir plānotas izmaiņas pastmarku izdošanas plānā?

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu līdz 2020.gada 14.aprīlim visi pastmarku izdošanas un zīmogošanas pasākumi ir atcelti.

Vai pasta nodaļu darbinieki un pastnieki ievēro drošības pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai?

Latvijas Pasta nodaļu darbiniekiem atbilstoši valstī izsludinātajiem ārkārtas situācijas nosacījumiem un Slimību profilakses kontroles centra rekomendācijām noteikti pastiprināti personiskās higiēnas un pasta nodaļu inventāra papildu dezinfekcijas pasākumi. Nodaļas ir apgādātas ar papildu dezinfekcijas līdzekļiem kā personiskajai lietošanai, tā nodaļu telpu un inventāra apstrādei. Arī visi pastnieki ir attiecīgi informēti un apgādāti ar dezinfekcijas un citiem drošības līdzekļiem personiskajai lietošanai. Analogi drošības līdzekļi piemēroti arī šķirošanas kompleksa darbiniekiem.

Vai ar pasta sūtījumiem iespējams izplatīt koronavīrusu Covid-19?

Lai gan Slimību profilakses un kontroles centrs, atsaucoties uz Pasaules veselības organizāciju, jau janvārī informēja Latvijas Pastu, ka nav pierādījumu koronavīrusa Covid-19 izplatībai saistībā ar pasta sūtījumiem un nekādi drošības ierobežojumi tiem nav noteikti, Latvijas Pasts papildu drošības nolūkos visus ienākošos starptautiskos sūtījumus pirms apstrādes un tālākas nosūtīšanas klientiem līdz 72 stundām uzglabā īpašās teltīs, kas ir atdalītas no saskarsmes ar darbiniekiem.