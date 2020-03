Rīgā no degoša dzīvokļa izglābti divi cilvēki

Ap plkst.15.25 dienests saņēma izsaukumu par to, ka no daudzstāvu dzīvojamās mājas cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka piecstāvu ēkas dzīvoklī pie krāsns deg sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa izglābti divi cilvēki.

Savukārt trešdienas rītā ugunsdzēsēji vēl turpina darbu Preiļos, kur mājas dūmvadā dega sodrēji, bet apkārt skurstenim dega siltinājums divu kvadrātmetru platībā. No ēkas izglābts viens cilvēks, ugunsgrēks ir lokalizēts, bet ugunsdzēsēji vēl turpina darbu notikuma vietā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus - 25 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.