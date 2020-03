Kā pastāstīja "Rimi Latvia" Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Kristīne Ciemīte, lai pasargātu no inficēšanās cilvēkus ar augstāko saslimšanas risku, no otrdienas "Rimi" veikalos tiek ieviestas iepirkšanās stundas vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie pircēji aicināti pirkumus visos "Rimi" tīkla veikalos veikt katru dienu no plkst.8 līdz plkst.10.

"Ir cilvēki, kuri šobrīd saslimšanas riskam pakļauti vairāk nekā citi. Mūsu valstī ir daudz vecāka gadagājuma cilvēku, tostarp tādi, kuriem nav radinieku vai citu tuvu cilvēku, kas varētu nodrošināt ikdienā nepieciešamo produktu iegādi. Tā kā topošās māmiņas, vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām šajā situācijā ir visneaizsargātākie, aicinām pārējo sabiedrību šo "Rimi Latvia" lēmumu respektēt un saviem pirkumiem izvēlēties citu dienas laiku," uzsvēra Ciemīte.

Viņa piebilda, ka vairākas nedēļas "Rimi" veikalos ir pievērsta pastiprināta uzmanība drošības, higiēnas un dezinfekcijas pasākumu ievērošanai, ievērojot valsts institūciju prasības, kā arī iekšējās vadlīnijas. Kopš pagājušās nedēļas veikalos pircēji tiek pastiprināti informēti par nepieciešamo rīcību, lai pasargātu sevi un apkārtējos.

Tāpat, lai veicinātu pircēju distancēšanās ievērošanu, kopš pirmdienas visos "Rimi" veikalu kanālos - ekrānos, veikala radio un ar atbilstošiem uzrakstiem - pastiprināti tiek uzsvērts, cik svarīgi ir ievērot divu metru distanci ar citiem apmeklētājiem un apmaksai izmantot bezskaidras naudas norēķinus, sacīja Ciemīte.

Savukārt kases zonās, kur parasti ir vislielākā cilvēku plūsma, ir izvietoti papildu brīdinājuma uzraksti un brīdinājumi kasu ekrānos. Vienlaikus pirmdien sākta arī norobežojošu grīdas uzlīmju izvietošana šajās zonās. Tuvākajās dienās šīs grīdas lentes būs izvietotas visos "Rimi" veikalos. Patlaban tiek meklēti arī papildu risinājumi, lai nodrošinātu lielāku distanci starp apmeklētājiem veikala vidē un sekotu līdzi tam, lai šī distance tiktu ievērota.

"Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule norādīja, ka no pirmdienas "Maxima" administrācijā un veikalos ievieš būtiskus sociālās distancēšanās ierobežojumus. Biroja darbinieki pāriet attālinātā darba režīmā un veikalos, bez jau esošajiem vīrusa izplatības ierobežojumiem, ieviesti papildus pasākumi, kā piemēram, kasu, sveramo vitrīnu, dārzeņu un augļu, kā arī citās veikala zonās tiek novilktas robežas divu metru rādiusā, ierobežojot distanci.

Tāpat no otrdienas tiek nedaudz saīsināts atsevišķu veikalu darba laiks, lai varētu veikt to pastiprinātu dezinficēšanu, kā arī samazinātu darbinieku noslodzi. Aktuālā informācija par "Maxima" veikalu darbiniekiem pieejama mazumtirgotāja mājaslapā.

Dupete-Ugule norādīja, ka ierobežojumos klienti aicināti izmantot iepirkuma ratiņus veikalos, jo tie fiziski veido robežu ar citiem cilvēkiem, kā arī veikalos tiek veikta plaša informatīva kampaņa, lai cilvēki ievērotu valdības noteikto sociālos distancēšanos tirdzniecības vietās.

Viņa atklāja, ka "Maxima Latvija" ieviesis preventīvus pasākumus kā nefasētas pārtikas, piemēram, konditorejas izstrādājumu fasēšanu, dezinfekcijas līdzekļi un cimdi pie veikalu ieejām, atsevišķi administrācijas darbinieki dodas palīgā kolēģiem no veikaliem, lai spētu efektīvāk organizēt darbu veikalā.

Tāpat "Maxima Latvija" pilnīgi visiem darbiniekiem, kas atbrauc no ārvalstīm, noteikta apmaksāta prombūtne arī, ja nav aizdomas par inficēšanos. Visiem uzņēmuma darbiniekiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, lai, piemēram, kasieri, esot kasē, varētu parūpēties par tīrām rokām. Vienlaikus "Maxima" interneta veikala "Barbora.lv" darbiniekiem ir nodrošināti vienreizlietojamie cimdi un roku dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat komplektēšanas centros ir nodrošināti termometri darbinieku veselības stāvokļa kontrolēšanai, ja rodas kādas aizdomas.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.