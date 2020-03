ĀM informācija Vācijā iestrēgušajiem Latvijas valstspiederīgajiem vieglajās automašīnās

Jaunākais no pieteiktajiem prāmja reisiem aties no Zasnicas trešdienas, 18.marta, vakarā un dosies uz Rīgu. ĀM ziņoja, ka prāmis var uzņemt arī kravas automašīnas.

Latvijas valstspiederīgie braucienam ar šo prāmi biļetes var iegādāties interneta vietnē "www.tallink.lv", sākot no šodienas plkst.19.

Jau ilgāku laiku uz Vācijas un Polijas robežas ir izveidojusies vairāk nekā 45 kilometru gara smago automašīnu rinda un 30 kilometru vieglo automašīnu rinda.

Beķeris apstiprināja, ka kustība uz robežas notiek - brauc autobusi un mikroautobusi, kuros ir virs septiņām sēdvietām. Pirmās kolonnas ir jau šķērsojušas Poliju un drīzumā atgriezīsies Latvijā, informēja ĀM pārstāvis.

Situācija esot ļoti sarežģīta, tomēr, kā pastāstīja Beķeris, notiek sadarbība ar Polijas varas iestādēm un Vācijas policiju. To pašu dara arī Lietuva. "Mēs turpinām strādāt ar Poliju, lai meklētu papildu risinājumus," skaidroja ĀM preses sekretārs.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību arī Latvijas vēstniecībā Vācijā turpina strādāt ārkārtas režīmā. Darbinieki kopš robežu slēgšanas ik dienas apstrādājuši simtiem zvanu un e-pastu.

Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa apmeklēja Vācijas-Polijas robežu un pārliecinājās, ka arvien vairāk tautiešiem ir izdevies turpināt ceļu Latvijas virzienā.

Šodien plkst.7 Vācijā esošie Latvijas valstspiederīgie varēja šķērsot Poliju ar vilcienu no Frankfurtes pie Oderas uz Viļņu. Kā norādīja Beķeris, vilciens bija pustukšs, neskatoties uz to, vilciena atiešanas laiks tika aizkavēts, lai sagaidītu ikvienu valstspiederīgo, kurš bija ceļā uz to.

Jau ziņots, ka, lai ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos, Polija ir slēgusi savas robežas ārvalstu pilsoņiem, kā arī apturējusi aviosatiksmi un dzelzceļa satiksmi ar ārvalstīm.

Arī Latvijā no 13.marta līdz 14.aprīlim saistībā ar Covid-19 ir izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Savukārt no šodienas Latvijā ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat no šodienas aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.