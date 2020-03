Dīzeļvilciens Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā (Foto: LETA)

Ar Covid-19 inficējies "Pasažieru vilciena" biroja darbinieks – simptomi parādījušies darbā

Sabiedrība Edvīns

Rakickis Jauns.lv

Šorīt Jauns.lv no kāda avota saņēma nepārbaudītu informāciju saistībā ar iespējamu Covid-19 saslimšanas gadījumu pasažieru pārvadātāja AS "Pasažieru vilciens" darbinieku lokā. Uzņēmums to drīz vien apstiprināja, sīkāk komentējot gadījumu.