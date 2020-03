Covid-19. Kas notiek uz valstu robežām? Kur liegta iebraukšana?

Albānija: sākot ar 2020. gada 15. martu, visas Albānijas sauszemes robežas ir slēgtas visiem pasažieru pārvadājumiem.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes. Robežšķērsošanas punkti Blato un Šepište–Trebište (Debar) (Shepchishte–Trebishte (Debar)) ir slēgti visa veida satiksmei.

Austrija: liegta ieceļošana valstī no Itālijas, izņemot ceļotājus, kuri atgriežas savā dzīvesvietā. Kā apliecinājums jāuzrāda aviobiļetes vai citi pierādījumi nokļūšanai galamērķi. Robežas šķērsošana tiek pieļauta arī tad, ja ir darba brauciens vai nopietni medicīniski iemesli. Uz robežas personām tiek veiktas veselības pārbaudes. No 16.03.2020. tiek slēgta gaisa un vilcienu satiksme ar Šveici, Spāniju un Franciju.

Līdz 2020. gada 3. aprīlim atcelti Austrijā noteiktie braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5t sestdienās un svētdienās. Par atbrīvojuma stāšanos spēkā informētas Itālijas un Bavārijas varasiestādes, lai novērstu sastrēgumu veidošanos robežpārejas punktos.

Azerbaidžāna: kravu pārvadājumi starp Azerbaidžānu un Irānu ir atļauti. Pasažieru pārvadājumi tiek ierobežoti.

Baltkrievija: visiem ārvalstu un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri ierodas Baltkrievijas Republikas teritorijā, tiek veikta pastāvīga pastiprināta sanitārā un epidemioloģiskā kontrole.

Cilvēkiem, kuri ierodas no Ķīnas, Irānas, Itālijas, Dienvidkorejas, Singapūras, Taizemes un Japānas), tiek veiktas pārbaudes (pārbaudes rezultāts ir pieejams 12 stundās). Cilvēki, kuri ierodas no iepriekšminētajām valstīm ar elpceļu slimības simptomiem (temperatūra 37,1 ° C, klepus un citi), tiek izolēti un hospitalizēti.

Kravu un pasažieru pārvadājumi nav ierobežoti (jāveic veselības pārbaude un jāaizpilda specializēta forma).

Republikas epidemioloģijas un sabiedrības veselības higiēnas centra tālruņa numurs: +375 (29) 156-85-65 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 18.00).

Latvijas valstspiederīgie no Baltkrievijas var atgriezties Latvijā līdz 16. marta plkst.23.59, no 17. marta plkst.00.01 – tikai ar privāto autotransportu.

Beļģija: slēgtas lielākā daļa no rekreācijas iestādēm, ieskaitot restorānus, kafejnīcas un bārus. Ir atcelti visa veida kultūras un sporta aktivitātes. Ierobežojumi spēkā līdz 2020. gada 3. aprīlim.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti.

Beļģijas satiksmes ministrs paziņojis par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz autovadītājiem, kuri iesaistīti pārtikas, medikamentu un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanā uz veikaliem un aptiekām. Atvieglojums ieviests, pamatojoties uz ES regulas 561⁄2006 14. panta 2. punktu, un to piemēro no 2020. gada 14. marta plkst.00.01 līdz 2020. gada 18. marta plkst.23.59.

Bulgārija: lidostās, ostās un sauszemes robežšķērsošanas punktos tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi – mērīta ieceļojošo personu ķermeņa temperatūra.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti.

Čehija: no 14.marta plkst.00.01 ir liegta ieceļošana Čehijā personām no riska valstīm: Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālija, Spānija, Austrija, Vācija, Šveice, Zviedrija, Norvēģija, Nīderlande, Beļģija, Dānija, Lielbritānija, Francija. Valstu saraksts var mainīties! Noteikta robežkontrole ar Vāciju un Austriju ar iespēju pagarināt to līdz 18. martam. Savukārt no 16. marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums – Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16. marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienas, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas. Izņēmumi attiecas uz kravas automašīnu šoferiem, pilotiem, autobusu vadītājiem.

Dānija: no 14.marta plkst.12.00 līdz 13. aprīlim Dānija slēdz robežas. Ārvalstnieku ieceļošana ir ierobežota, tiek ielaisti tie, kuri pastāvīgi dzīvo/strādā Dānijā, piegādā preces. Ārvalstnieku izceļošanai no Dānijas nav ierobežojumu. Personu tranzīts tiks atļauts, ja varēs pierādīt, ka ir ceļā uz mājām, t.i. savu pilsonības/pastāvīgās mītnes

Gruzija: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Irānu; personām, kuras pēdējās 21 dienas laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Itāliju vai Japānu, jāveic pārbaudes un jāiziet karantīna. Personām, kuras ieradušās no Vācijas, Austrijas, Francijas un Spānijas, tiks piemērota 14 dienu karantīna, ja netiks uzrādīts sertifikāts, kas apliecinātu, ka persona nav inficējusies ar COVID-19. Visām personām, kuras ieceļo Gruzijā, tiek veikta ķermeņa temperatūras mērīšana. Šķērsojot robežu ar auto, tiek veiktas vadītāju veselības pārbaudes.

Horvātija: personas, kuras ieceļo no Ķīnas Hubei provinces, Itālijas, Vācijas Heinsbergas rajona, Dienvidkorejas Degu pilsētas un Cheongdo provinces un Irānas, tiek pakļauti obligātai karantīnai. Personām, kuras ieceļo no Ķīnas (izņemot Hubei provinces), Dienvidkorejas (izņemot Degu pilsētu un Cheongdo provinci), Japāņas, Singapūras, Francijas, Vācijas (izņemot Heinsbergas rajona), Austrijas, Šveices, Spānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Lielbritānijas, tiks izsniegts lēmums par 14 dienu paškarantīnu.

Īpaši ierobežojumi tiek piemēroti sekojošiem pārvadājumiem: visi ārvalstu autovadītāji, kas ierodas no Itālijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Honkongas, Japānas, Singapūras, Malaizijas, Bahreinas, Irānas, Vācijas, Francijas, Šveices, Spānijas, Austrijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Bela Krajina reģiona (Slovēnija), izņemot autovadītājus, kuri šķērso Horvātiju tranzītā, tiks ievietoti obligāta 14 dienu karantīnā.

Robežšķērsošanas vietās ārvalstu autovadītāji tiek brīdināti par karantīnas nosacījumiem. Autovadītāji var izvēlēties neiebraukt Horvātijā, lai izvairītos no karantīnas. Robežšķērsošanas vietās veidojas rindas un slēgti vairāki Serbijas un Horvātijas robežšķērsošanas punkti (sk. Serbiju).

Igaunija: ievieš ierobežojumus un liegumus robežas šķērsošanā no 2020. gada 17. marta. Latvijas valstspiederīgie varēs šķērsot Igauniju tranzītā uz Latviju, ja nebūs koronavīrusa saslimšanas simptomu.

Itālija: liegta ieceļošana valstī, izņemot kravu pārvadājumus.

Kazahstāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 30 dienu laikā ieradušās valstī no Ķīnas (ieskaitot Honkongu, Makao un Taivānu), Irānas, Dienvidkorejas, Japānas, Itālijas, Francijas, Vācijas vai Spānijas. Ķīnas, Irānas, Dienvidkorejas, Japānas, Itālijas Francijas, Vācijas un Spānijas pilsoņiem liegta ieceļošana valstī

Kipra: no 13.03.2020. Kiprā ir liegta ieceļošana ārvalstniekiem, izņemot Kiprā pastāvīgi dzīvojošos vai strādājošos.

Kirgizstāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 20 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Japānu, Dienvidkoreju, Irānu vai Itāliju.

Kosova: no 16.03.2020. plkst.12.00 uz nenoteiktu laiku Kosovā tiek pastiprināta robežkontrole, lai ierobežotu vīrusa izplatību; personām var tikt liegta ieceļošana valstī, ja vien ieceļošana mērķis nav būtisks un neatliekams, piemēram, personas pastāvīgi dzīvo vai strādā Kosovā. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Krievija: personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Franciju, Vāciju, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju vai Spāniju un plāno uzturēties Maskavā, jāveic paškarantīna uz 14 dienām vai plānotā uzturēšanās ilgumā, ja tas ir mazāk nekā 14 dienas.

Lietuva: ārvalstnieki ar mērķi šķērsot valsti tranzītā tiks ielaisti līdz 18. marta plkst.23.59. Sākot ar 19. marta plkst.00.01, tiks ielaisti tikai un vienīgi tie ārvalstu pilsoņi, kuriem ir oficiāla uzturēšanās vai darba atļauja Lietuvā.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti.

Malta: atcelti ienākoši un izejošie avioreisi un apturēta kuģu satiksme no Itālijas.

Maroka: no 15.03.2020. plkst.20.00 (pēc Eiropas centrālā laika) Maroka slēdz savas gaisa, jūras un sauszemes robežas.

Melnkalne: pieņemti šādi ierobežojošie pasākumi: liegta ieceļošana valstī personām, kuras apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju; uz laiku slēgt šķērsošanai valsts robežu ar Albāniju, Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu; aizliegt izbraukt no Melnkalnes uz Franciju, Vāciju, Šveici un Dāniju; noteikt sanitāro uzraudzību visiem ceļotājiem, kuri ieradušies no Francijas, Vācijas, Šveices, Dānijas un Slovēnijas, kā arī līdz 2. aprīlim aizliegt kuģu un jahtu iebraukšanu Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi, Tivat un Zelenika ostās.

Moldova: no 17. līdz 31. martam Moldovā ir aizliegta jebkāda veida ieceļošana ārvalstniekiem (arī pa zemes ceļiem), izņemot personas kuriem Moldovā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās atļauja. No 17. marta plkst.00.00 tiek slēgta pasažieru aviosatiksme no/uz Moldovu ar visām valstīm. Personām, kuras ieceļo Moldovā, nepieciešams aizpildīt epidemioloģiskās anketas, kas paredz personas apņemšanos veikt obligātu 14 dienu paškarantīnu.

Mongolija: liegta ieceļošana valstī ārvalstniekiem caur visiem robežkontroles punktiem uz Mongolijas–Ķīnas robežas; ieceļošanas ierobežojumi attiecināti uz personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Dienvidkoreju, Itāliju un Japānu.

Norvēģija: no 16. marta plkst.8.00 Norvēģijas ostas un lidostas tiek slēgtas.

Polija: no 15. marta plkst.00.01 valstī ieviesti ierobežojoši drošības pasākumi: 10 dienas atjaunota robežkontrole, ārvalstniekiem liegta ieceļošana Polijā (izņemot tos, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo valstī; netiek ierobežoti kravu pārvadājumi, uz robežas kravas automašīnas vadītājam ir jāiziet sanitārā kontrole), pārtraukta aviosatiksme un vilcienu satiksme ar ārvalstīm.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti.

Rumānija: no 10. līdz 31. martam ir atcelti visi tiešie autobusu reisi un no 12. līdz 31. martam vilcienu reisi no/uz Itāliju. Ārvalstnieki, kuri ieceļo no Itālijas, Francijas ziemeļdaļas, Spānijas galvaspilsētas Madrides, Ķīnas, Irānas un Dienvidkorejas, neatkarīgi no transporta veida tiek ievietoti karantīnā vai izolācijā.

Serbija: liegta ieceļošana valstī vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu vai Šveici.

Slovākija: no 13.03.2020. plkst.7.00 ieviesti būtiski ceļošanas ierobežojumi: slēgtas visas trīs starptautiskās lidostas, kā arī starptautisko vilcienu un autobusu satiksme (izņemot kravu transportu un preču piegādes).

Slovēnija: personām, ieceļojot Slovēnijā caur robežu ar Itāliju, nepieciešams uzrādīt kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu slovēņu, angļu vai itāļu valodā ar apliecinājumu par negatīvu COVID-19 testa rezultātu.

Šveice: liegta ieceļošana no Itālijas, izņemot Šveices pilsoņus un ārvalstniekus, kuriem Šveicē ir uzturēšanās atļauja, kuriem jābrauc darba jautājumos, tranzītā vai jānodrošina preču piegādes.

Tadžikistāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Afganistānu, Itāliju vai Irānu.

Turcija: liegta ieceļošana valstī vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Irāku, Itāliju. Slēgta sauszemes robeža ar Irānu, apturēti arī lidojumi.

Ukraina: Valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16. marta plkst.00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Preču pārvadājumi turpināsies. Ņemot vērā, ka tiek apturēti tiešie avioreisi izlidošanai no Ukrainas, aicinām personas, kuras pašlaik atrodas Ukrainā, iespēju robežās izceļot no valsts līdz 16. marta plkst.00.00.

Ungārija: liegta ieceļošana valstī personām, kuras apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Izraēlu un Irānu. Ir ieviesta stingra kontrole uz robežas ar Austriju un Slovēniju, tiek veikta anketēšana un pārbaudes, nepieciešamības gadījumā nosakot karantīnu.

Vācija: no 14. marta noteikti papildu piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Šobrīd zināms, ka Vācija no 16. marta plkst.8.00 slēdz savu robežu ar Franciju, Austriju un Šveici.