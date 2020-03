Runām par to, ka Lielvārdē uzturas itāliešu karavīri neesot pamata. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Izplatās baumas: Lielvārdē ieradušies karavīri no Covid-19 skartās Itālijas

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

„Vakar nejauši uzzināju, ka Lielvārdē tika atvesti karavīri no Itālijas. Kādēļ visi par to klusē,” tikko šāds ieraksts parādījies „Facebook”. Jauns.lv skaidro, vai tik tiešām mūsu Gaisa kara spēku bāzē „paslēpti” karavīri no Itālijas.