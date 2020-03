NMPD ārkārtas tālruņa dispečeriem būs iespēja pacientus novirzīt uz mobilo analīžu nodošanas punktu

Analīzes šajā punktā nodot varēs doties tikai tad, ja pacients iepriekš būs piezvanījis uz ārkārtas tālruni 113, kur izvērtēs pacienta stāvokli un pieņems lēmumu par iespēju veikt analīzes mobilajā punktā.

Lai mazinātu slimības izplatības risku, bez iepriekšējas pieteikšanās un bez saslimšanas simptomiem uz analīžu nodošanas punktu doties nedrīkst. Lai būtu droša un vienmērīga cilvēku plūsma, auto satiksmi uz vietas regulēs policijas darbinieki, teritorijā vienlaicīgi ielaižot noteiktu skaitu auto. Laboratorisko izmeklējumu veikšanai teritorijā tiks ielaisti tikai pacienti ar savu automašīnu. Ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties nedrīkst.

Analīžu nodošanas punkts Latvijas Infektoloģijas centrā atradīsies nošķirti no kopējās pacientu plūsmas atsevišķā medicīniskajā teltī. Šodien mobilais punkts sāks strādāt no plkst. 12:00, bet darba laiks turpmāk būs no pulksten 9.00 līdz 22.00, kā arī tas strādās nedēļas nogalē.

Dodoties uz šo punktu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, un pirms analīžu veikšanas pacienti tiks iztaujāti par saslimšanas simptomiem un ceļojumu vēsturi.

Saistībā ar COVID-19 uz ārkārtas tālruni 113 ir jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir apmeklējuši COVID-19 uzliesmojuma skartās valstis (Nīderlandi, Lielbritāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Beļģiju, Dāniju, ASV, Grieķiju, Islandi, Spāniju, Franciju, Vāciju, Šveici, Austriju, Itāliju, Japānu, Singapūru, Dienvidkoreju, Irānu, Ķīnu) un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies saslimšanas simptomi - paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums.

Uz 113 jāzvana arī tiem cilvēkiem, kuri ir noteikti par COVID-19 slimnieka kontaktpersonām un kuriem 14 dienu laikā pēc kontakta ar slimnieku parādās saslimšanas simptomi .

Uz mobilo punktu analīzes nodot 113 dispečeri varēs nosūtīt tos pacientus, kuriem saslimšanas simptomi būs viegli, piemēram, kakla sāpes, neliels klepus un neliela temperatūra. Ja simptomi būs smagi - ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums – vai pacientam nebūs privātā transporta, lai nokļūtu mobilajā analīžu nodošanas punktā, pie pacienta uz mājām kā jau līdz šim tiks nosūtīta NMPD mediķu brigāde vai laboratorijas speciālisti, kuri paņems analīžu paraugu.

Savukārt ārpus Rīgas analīžu paraugu noņemšanai tāpat kā iepriekš vieglu simptomu gadījumā dosies laboratorijas speciālisti, ierodoties pie pacienta mājās. Bet, ja slimības simptomi būs smagi, pacients tiks nogādāts kādā no sešām reģionālajām slimnīcām: uz Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu Ventspilī, Liepājas reģionālo slimnīcu, Vidzemes slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu vai uz Rēzeknes slimnīcu.