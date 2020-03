Tādējādi, iekļaujot 11. martā publiskotās izmaiņas, kopumā ietekmēti 350 darbinieki. Lidsabiedrība centīsies rast brīvprātīgus risinājumus, piedāvās bezalgas atvaļinājumus, pārbaudes laika saīsināšanu vai arī īstenos darba uzteikšanu.

Informācija uzņēmuma mājaslapā liecina, ka kopumā "airBaltic" strādā aptuveni 1600 darbinieki.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "Diemžēl koronavīrusa krīze saasinās. Mums šobrīd nav citu iespēju, kā šajā ārkārtas situācijā atbilstoši rīkoties un īstenot ārkārtas pasākumus, lai mūsu uzņēmums būtu gatavs atgūties, kad šī globālā krīze būs beigusies. Nav šaubu, ka galu galā šī situācija uzlabosies un airBaltic atgriezīsies pie tās izaugsmes stratēģijas. Es esmu pateicīgs mūsu komandai un Latvijas iedzīvotājiem par mums izrādīto atbalstu šajā grūtajā laikā.”

Koronavīrusa dēļ airBaltic kopumā atcēlusi 580 lidojumus laika posmā no 9. marta līdz 31. maijam. Veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī atbildīgo iestāžu darbības ietekmē, uz laiku atcelti visi reisi uz Itāliju un Izraēlu.

"airBaltic" ziņo, ka kompānijā ir detalizēti izstrādāts krīzes plāns dažādām ekonomiska un operacionāla rakstura krīzēm. Kopš 28. februāra uzņēmumā izveidota C19AG darba grupa, kas regulāri izvērtē aktuālāko informāciju un pieņem attiecīgos lēmumus.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) atzīmēja, ka šobrīd aģentūrā vēl nav saņemts pieteikums no "airBaltic" par plānoto atlaišanu, lai gatavotos atbalsta sniegšanai atlaistajiem darbiniekiem.

Jau ziņots, ka "airBaltic" nolēmusi pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no 9.marta līdz aprīļa beigām, un no 10.marta līdz 31.maijam atcelti arī visi lidojumi uz un no Romas. Savukārt no 29.marta līdz 31.maijam "airBaltic" atcēlusi vēl 370 lidojumus uz dažādiem galamērķiem.

2019.gadā "airBaltic" pārvadāja kopumā 5,049 miljonus pasažieru.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.