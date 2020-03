Ārzemju izglītības izstāde Rīgā

Kāpēc būtu jāapmeklē “Days of International Education” un kas interesants sagaida izstādes apmeklētājus? Šī izstāde ir lieliska iespēja iegūt informāciju par pasaulē pazīstamām mācību iestādēm no to pārstāvjiem un uzzināt visu no pirmavota. Daudzas no mācību iestādēm pārstāvēs to vadītāji un vadošie speciālisti.

Izstādē būs pieejams plašs klāsts dažādu programmu visām vecuma grupām un mērķiem – bakalaura un maģistra programmas, MBA, tālmācības iespējas, dažādi angļu valodas kursi un labākie vasaras brīvdienu pavadīšanas varianti ārzemēs.

Izstādē piedalīsies arī vadošā izglītības aģentūra Latvijā “Meridian Group”. Tās vadītāji un profesionālie speciālisti pastāstīs par iestāšanās procesu ārzemju skolās, koledžās un universitātēs, kā arī par angļu valodas kursiem Rīgā un Ventspilī un vasaras programmām skolēniem, ieskaitot vasaras grupu braucienus uz Lielbritāniju, Portugāli, ASV, Maltu un Kipru.

Izstādē būs pārstāvēts arī “Baltic Council for International Education”– oficiālais starptautisko eksāmenu centrs (IELTS, Cambridge English, Aptis), kas ir arī oficiālais testēšanas centrs, lai iestātos privātskolās Lielbritānijā (BUSSATS, Uniset). Izstādes apmeklētāji iegūs arī informāciju par mācību finansēšanas jautājumiem – studentu kredītiem, stipendijām, kā arī bezmaksas izglītības iespējām. Izstādes laikā notiks dažādi semināri un prezentācijas, kurās piedalīsies ārzemju izglītības iestāžu pārstāvji.



Izstāde būs atvērta sestdien, 14. martā, no plkst. 10.00-17.00.

Ieeja bez maksas



Papildu informācija un dalībnieku saraksts www.balticcouncil.lv