"Konservu laiks ir klāt. Pieprasījums aug kosmosā. Līdz šim vēsturē tas ir liecinājis par smagu ekonomikas krīzes priekšvakaru vai arī karu," viņš paudis.

Tikmēr zivju konservu ražotāja "Karavela" līdzīpašnieks Andris Bite "Twitter" aicinājis Šmitu nesēt paniku, norādot, ka pastiprinātais pieprasījums pēc zivju konserviem liecina par neadekvātu cilvēku reakciju uz notikumiem.

Bite arī vērsis uzmanību, ka nozarē "pagaidām gan viss rullē", taču patlaban pastiprinātais pieprasījums pēc produkcijas nozari negatīvi ietekmēs vēlāk, kad iedzīvotāji šos produkts nepirks, iekams nenoēdīs iepriekš sagādātos krājumus.

Šmits atbildējis, ka nekādu paniku nesēj. "Nekādas panikas. Jāpērk konservi! Ekonomiskā krīze nav nekas obligāti slikts. Šis liks arī nopietni padomāt par "zaļā kursa" jēdzīgumu u.c. lietām," viņš paudis.

"Karavela" mārketinga direktors un līdzīpašnieks Jānis Endele apstiprinājis, ka vīrusa ietekmē zivju konservu pārdošanas apmērs pieaug. "Ja lielajās valstīs patērētāju sabaida, tad viņš dodas uz veikalu un pērk to, ko var ilgi uzglabāt - gaļas konservus, makaronus utt. Arī zivju konservi ir tajā grupā, kurus izvēlas nopirkt bažās, ka būs jāsēž mājās. Līdz ar to sākam just apjoma pieaugumu," sacīja Endele.

Viņš teica, ka pieaugošais pieprasījums ir vērtējams pozitīvi īstermiņā, taču ilgtermiņā tas nozarei labumu nedod. Vēlāk cilvēkiem, kas būs sapirkuši konservus, kādu brīdi to preci nevajadzēs.