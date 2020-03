LPS: No pašvaldībām apzināti slēpj informāciju par jaunā pašvaldību likuma izstrādes procesu

LPS pārstāve Liene Užule norādījusi, ka savienības valde aicina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci (AP) nekavējoties iesaistīt vietvaras jaunā Vietējo pašvaldību likuma izstrādē, jo pērn vasarā VARAM izveidoja speciālu darba grupu, kas izstrādā jauno likumu, LPS pārstāvjus tajā neiekļaujot.

LPS uzskata, ka no pašvaldībām apzināti tiekot slēpta informācija gan par likuma iespējamo saturu, gan tā izstrādes norisi, kas neatbilst demokrātijas principiem.

Pašvaldību savienība uzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, kuras mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības iesaisti attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un rezultātu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

"To panāk tiesību aktu izstrādē iesaistot, piemēram, biedrības, nodibinājumus, arodbiedrības, darba devēju organizācijas vai dažādas iniciatīvu grupas, interešu apvienības un fiziskas personas," pauž LPS, norādot, ka arī savienības iekļaušana darba grupā būtu viens no veidiem kā to panākt.

LPS valde arī akcentē, ka ir jāuzklausa pašvaldību viedoklis un priekšlikumi jautājumos, kas tieši skar to darbību un var ietekmēt arī iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

LPS valde uzsver, ka VARAM kopumā pēdējo divu gadu laikā būtiskus ar pašvaldībām saistītus jautājumus virza bez argumentēta pamatojuma, steidzami, bieži pieļaujot formālu attieksmi un lielākoties neieklausoties pašvaldību viedoklī.

"Tas var veicināt nekvalitatīvu un neizvērtētu dokumentu izstrādi, neievērojot labas pārvaldības principus, un liecināt par jautājumu būtības neizpratni vai nenopietnu attieksmi pret Latvijas uzņemtajām starptautiskajām saistībām, tai skaitā Eiropas vietējo pašvaldību hartas ievērošanu," uzskata pašvaldību pārstāvji.

Par minēto situāciju LPS informēs arī ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV).

Jauno pašvaldību likumu paredzēts iesniegt valdībā apstiprināšanai līdz 31.maijam.