Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās ar iespējamu kavētu atgriešanos Latvijā

Ministrijā uzsvēra, ka saistībā ar Itālijas varas iestāžu noteikto karantīnu daļā Ziemeļitālijas pārvietošanās ierobežojumi attiecas uz visiem šajā teritorijā esošajiem cilvēkiem, tai skaitā Latvijas iedzīvotājiem, kuriem tas var nozīmēt kavētu atgriešanos Latvijā.

Ministrijas pārstāvji norādīja, ka Itālijas lēmums ierobežo fizisko personu gandrīz jebkāda veida pārvietošanos - gan iebraucot, gan izbraucot no karantīnai pakļautajām teritorijām. Izņēmumi gan ir, ja tas ir saistīts ar darba vajadzībām, neatliekamu situāciju vai veselības problēmām, kā arī atļauta ir atgriešanās dzīvesvietā. Visos gadījumos var nākties pierādīt nepieciešamību pamest karantīnai pakļauto teritoriju.

Kā aģentūrai LETA sacīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris, ministrija jau patlaban saņem daudzus zvanus no Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumiem sniegt konsultācijas par situācijas risinājumiem. Tostarp par iespējām atgriezties Latvijā interesējas arī Latvijas pilsoņi, kuri jau ilgāku laiku dzīvo Itālijā.

Ministrija aicina sekot līdzi informācijai tās "Facebook" lapā, kā arī nepieciešamības gadījumā interesēties konsulārajā dienestā.

Vienlaikus Beķeris atgādināja, ka ministrija jau iepriekš aicināja nedoties uz šo reģionu. Tagad, kad Ziemeļitālijas reģionos noteikta karantīna un lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka no pirmdienas līdz aprīļa beigām atceļ lidojumus no Milānas un Veronas, var nākties rēķināties ar varbūtību ilgāku laiku uzkavēties Itālijā vai arī nepieciešamību meklēt iespējas izkļūšanai no reģiona pa sauszemes ceļiem.

Kā ziņots, Itālija svētdien noteikusi karantīnu reģionam ap valsts finanšu galvaspilsētu Milānu un tūrisma centru Venēciju, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatību.

Karantīna, kas noteikta līdz 3.aprīlim, aptver Lombardiju un vēl 14 provinces - reģionu ar vairāk nekā 15 miljoniem cilvēku jeb ceturto daļu valsts iedzīvotāju. Šai laikā tiks stingri ierobežota izbraukšana un iebraukšana karantīnas zonā bez nopietniem un steidzamiem iemesliem.

Veselības un drošības apsvērumu dēļ nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no pirmdienas, 9.marta, līdz aprīļa beigām pārtrauc visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas, informēja uzņēmumā.

Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi.