Ceļošana uz Itāliju jāierobežo jau skolēnu brīvlaikā, uzskata SPKC

Viņš norādīja, ka jaunā koronavīrusa izraisītā slimību "Covid-19" ir risks arī bērnu veselībai. Lai gan līdzšinējā prakse liecina, ka bērni šo slimību pārslimo vieglā formā, viņi rada inficēšanās riskus gados vecākiem cilvēkiem, piemēram, vecvecākiem, kuriem slimības sekas var būt smagākas.

Lai lemtu par iespējamiem ceļošanas ierobežojumiem, Perevoščikovs aicina sasaukt Krīzes vadības padomes sēdi.

Kā ziņots, svētdien Latvijā apstiprināta otrā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". Saslimusī ir sieviete, kura inficējusies Itālijas kūrortā Černija, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Sieviete uz šo kūrortu bija devusies tūristu grupā no 29.februāra līdz 7.martam.

Latvijā sieviete atgriezusies sestdien Latvijā ar lidsabiedrības "airBaltic" reisu Milāna-Rīga. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šonedēļ paziņoja, ka no 23.marta uz diviem mēnešiem - līdz 31.maijam - samazinās reisu skaitu no Rīgas uz Milānu Itālijā, kā arī no 23.marta līdz 5.aprīlim atcels vēl 90 lidojumus.

Skolēnu brīvlaiks šajā pavasarī paredzēts no 16.marta līdz 22.martam.