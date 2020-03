Slēgtajā ielas posmā par atspirdzinājumiem un ēdināšanu gādā ne tikai šajā ielā esošās kafejnīcas un restorāni, bet arī uzņēmumi "Charlestons BBQ" un "Meatchef.lv", "AUGam" Mini ēdiena svētki un "EDS Coffee".

Tāpat uz ielas darbojas "Satori" lasījumu telts un Kopienas skapis.

Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvji norāda, ka šodien visas dienas garumā Ģertrūdes ielas trīs kvartālu posmā būs iespēja baudīt "nesteidzīgu atpūtu un iesaistīties dažādās aktivitātēs".

Ģertrūdes ielas posms šodien atvērts gājējiem, velobraucējiem un dažādām uzņēmējdarbību veicinošām iecerēm. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Pasākumu uzrauga Pašvaldības policija.

Kā ziņots, turpinoties mobilitātes eksperimentam un atvēlot kādu no centra ielām gājējiem un velobraucējiem, šodien no plkst.10 līdz 20 autotransporta satiksmei slēgta Ģertrūdes iela posmā no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, kā arī šajā posmā esošās autostāvvietas.

Rīgas dome katra mēneša pirmajā sestdienā plāno slēgta privātajam transportam kādu no centra ielām, atvēlot to gājējiem un velobraucējiem. Mobilitātes eksperimenta mērķis ir atdzīvināt Rīgas centru, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību. Šādā eksperimentā janvārī tika slēgta Tērbatas iela, bet februārī - Blaumaņa iela.