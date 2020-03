"Paspēju piezvanīt mammai un atslēdzos..." Līdz neiedomājamai traģēdijai Šķirotavā bija vien daži mirkļi

Ja noplūde būtu notikusi dažas stundas vēlāk, sekas būtu daudz traģiskākas, jo kāpņu telpā ir 13 dzīvokļu, kuros dzīvo 39 cilvēki, no kuriem 15 ir bērni.

Liktenīgais vakars

Vakars Pavlovu ģimenei ritēja kā parasti – tēvs Sergejs rosījās pa māju, dēls students, arī Sergejs, mācījās, astoņgadīgā meita Aleksandra spēlējās ar angļu buldogu Džeri. Mamma Anna, kura strādā Gaiļezera slimnīcā par feldšeri, vēl bija darbā.

Te Pavlovs vecākais pamanīja, ka baltais kaķītis Prada virtuvē pēkšņi nokrīt uz grīdas un sāk vemt. Viņš piegāja pie minča, paņēma papīra salveti, lai uzslaucītu grīdu, noliecās un: “Viss! No tā brīža neko neatceros un samaņu atguvu jau tikai slimnīcā.” No šīs vietas stāstu par notikušo jau turpina Pavlovs jaunākais, Transporta un sakaru institūta 2. kursa students.

“Es sēdēju savā istabā un mācījos, un pēkšņi dzirdu, ka māsa uztrauktā balsī sauc – tēti, tēti! Parasti tēvs kaut ko vienmēr atbild, bet šoreiz klusums. Gāju uz virtuvi skatīties, kas notiek, un ieraudzīju, ka tēvs nekustīgi guļ uz grīdas, bet blakus viņam arī suns un kaķis,” sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" atceras jaunietis.

Tālāk kā filmās...

Sergejs sajuta, ka telpā ir tāds kā smags gaiss, uzreiz atvēra logus un piezvanīja neatliekamajai palīdzībai. “Pats mēģināju tēvam veikt mākslīgo elpināšanu, bet bez īpašām sekmēm. Tad ātri saģērbu māsu un teicu, lai ātri iet ārā, bet viņa arī zaudēja samaņu. Es vēl paspēju piezvanīt mammai un arī pats atslēdzos. Atjēdzos, kad ātrās palīdzības darbinieks man zem deguna bija pielicis ožamo spirtu,” stāsta Sergejs.

Anna Pavlova tagad saka, ka šo telefona zvanu atcerēsies visu mūžu: “Dēls man piezvanīja, drebošā balsī pateica – mamma, tētis un māsa ir nomiruši, sauc ātros, un tad tālāk kā filmās – krītoša ķermeņa troksnis, un saruna pārtrūka.”

Sākotnēji neatliekamās palīdzības dienesta mediķi pat īsti nav sapratuši, kas noticis, bet, kad arī viens no darbiniekiem sajuties slikti (Sergejs atminas, ka viena mediķe arī gulējusi ar skābekļa masku uz sejas), izsaukts gāzes avārijas dienests, ieradusies arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāde.

Mediķe, par laimi, atguvusies un turpinājusi darbu, jo dienesta rīcībā nav informācijas, ka kāds darbinieks veselības stāvokļa dēļ būtu pārtraucis dežūru.

Gāzi atklāj arī pie kaimiņiem

Veikti tvana gāzes mērījumi, un aparāts uzrādījis lielu dzīvībai bīstamu koncentrāciju dzīvoklī. "Gaso" darbinieki uzreiz pārtrauca gāzes padevi apkures katlam dzīvoklī, izteikuši viedokli, ka tas droši vien arī būs vainīgais, un jau grasījušies doties prom.

Taču tajā brīdī kāpņu telpas pretējā dzīvokļa kaimiņi palūguši, lai arī viņu dzīvoklī veic mērījumus, un arī tur atklāta dzīvībai bīstama tvana gāzes koncentrācija. Pēc tam jau mērījumi veikti arī dzīvoklī stāvu augstāk un stāvu zemāk, un rezultāti bijuši tādi paši.

Tad arī steidzamā kārtā evakuēti visi kāpņu telpas iedzīvotāji, bet Pavlovus, tēvu ar bērniem, nogādāja Gaiļezera slimnīcā, kur viņi pavadīja divas dienas. Šī slimnīca ir Latvijā vienīgā, kurā ir barokamera, kuru izmanto līdzīgos gadījumos.

"Pēkšņi dzirdu, ka māsa uztrauktā balsī sauc - tēti, tēti!" atceras Sergejs, kurš paspēja piezvanīt mediķiem un mātei. (Foto: Rojs Maizītis)

Kaimiņi, kuri nu Pavlovus, īpaši junioru, var uzskatīt par dzīvības glābējiem, parūpējušies arī par mājdzīvniekiem un kaķeni Pradu kopā ar buldogu Džeri aizveduši uz veterināro klīniku. Otrs kaķis, rudais Alekss, gan noslēpies aiz virtuves skapjiem un ārā izlīdis tikai pēc pusotras dienas.

Gaiss šķita smagāks, galva sāpēja

Atceroties laiku pirms otrās dzimšanas dienas, Pavlovs vecākais teic: “Vairākas dienas pirms tam bija sajūta, ka kāpņu telpā un dzīvoklī gaiss tāds smagāks, un arī galva nedaudz sāpēja, bet to norakstīju uz darba nogurumu.”

Jautāts par gāzes katla profilaktiskajām pārbaudēm, dzīvokļa saimnieks apgalvo, ka tās veiktas regulāri, reizi gadā, kā paredz noteikumi, un pēdējā pārbaude bijusi pagājušā gada vasarā. Neviena aizrādījuma par katla tehnisko stāvokli vai nepareizu novietojumu neesot bijis.

Šajā namā Pavlovu ģimene dzīvo jau 12 gadus, no uzbūvēšanas brīža, bet uz jautājumu, cik reizes ēkā tīrīti dūmvadi un ventilācijas sistēmas, saimnieks atbild, ka viņš šādu darbošanos visā šajā laikā nav redzējis ne reizi. Nama apsaimniekotāji mainījušies jau trīs reizes, no 2016. gada ar to nodarbojas SIA "Lāču nami".

Apsaimniekotājs izsakās izvairīgi

SIA "Lāču nami" valdes priekšsēdētājs Andris Citko, atbildot uz jautājumu, kad pēdējo reizi veikta dūmvadu un ventilācijas sistēmu tīrīšana, ir visai izvairīgs.

“Par to, ko mēs esam darījuši un darām, sniegsim informāciju VUGD, bet šobrīd primārais ir paveikt visu, lai iedzīvotāji iespējami ātri varētu atgriezties pie normālas dzīves. Šobrīd esot jau konstatēts, ka, iespējams, ir tehniskas dabas problēmas ar skursteņu galu konstrukciju,” norāda Citko.

Pēc Ministru kabineta noteikumiem skursteņu ventilācijas sistēmu tīrīšana ar gāzi apkurināmā namā ir obligāta vismaz reizi trijos gados, un tas jānodrošina apsaimniekotājam.

Kaķis Prada bija pirmais kuram no gāzes kļuva slikti. (Foto: Rojs Maizītis)

“Tagad, attinot notikumus atpakaļ, varam teikt, ka būtu bijis labāk, ja mēs nodrošinātu arī centralizētu visu tās saimniecības apkopi, bet visu savu dokumentāciju esam iesnieguši pārbaudošajām institūcijām un esam arī piesaistījuši sertificētu skursteņslauķi, kurš darbojas kopā ar VUGD un "Gaso" speciālistiem,” piebilst Citko.

Vaino katlu un ventilāciju

Uzņēmuma Gaso Rīgas reģiona vadītājs Ainārs Selickis, komentējot notikušo, saka: “Tvana gāze gāzes apkures katlā var rasties, ja ir traucēta skābekļa padeve, kā rezultātā degmaisījums pilnībā nesadeg. Tomēr, ja ventilācijas sistēma ir pilnīgā kārtībā, problēmām nevajadzētu rasties. Šis ir gadījums, kad nav bijuši kārtībā abi šie faktori, turklāt, ņemot vērā, ka tvana gāzi konstatējām visos četros dzīvokļos, kurus pārbaudījām, tā varēja rasties jebkurā no tiem un tālāk izplatīties caur dūmvadiem.”

Tvana gāze ir dzīvībai bīstama jebkurā koncentrācijā, tāpēc notiek visas mājas pārbaude un gāzes padeve konkrētajā kāpņu telpā būs atjaunota tikai tad, kad būs pilnīga pārliecība par drošību. Pirmie pārbaudes rezultāti varētu būt 6. martā.

Selickis arī atgādina, ka dzīvokļos ar gāzes un malkas apkuri noteikti jāuzstāda ne tikai vienkāršie dūmu detektori, bet arī vismaz viens tvana gāzes detektors, kas novietojams iekārtas tiešā tuvumā.

Pat negribot sabiezināt krāsas, tomēr vietā jautājumi atbildīgajiem dienestiem. Kas būtu noticis, ja tvana noplūdes laikā visi ģimenes locekļi būtu atradušies vienā telpā un samaņu būtu zaudējuši vienlaikus? Kādas būtu sekas, ja šī noplūde būtu sākusies dažas stundas vēlāk, kad visi kāpņu telpas iedzīvotāji jau būtu devušies pie miera? Viss liecina, ka cēlonis nav tikai viens gāzes katls, un kādam atbildīgajam te noteikti ir jābūt.

Divpadsmit gadu laikā kopš nama uzcelšanas Sergejs Pavlovs nav redzējis dūmvadu un ventilācijas tīrīšanu. (Foto: Rojs Maizītis)

Neredzamā slepkava tvana gāze

Ik gadu Latvijā no saindēšanās ar tvana gāzi iet bojā vidēji 100 cilvēku, bet vēl vismaz tikpat, pateicoties mediķu pūlēm, izdodas izglābt. Ja visās mājsaimniecībās, ko apkurina ar malku vai gāzi, būtu uzstādīti speciālie tvana gāzes detektori, upuru skaitu varētu krasi samazināt.

Oglekļa monooksīds CO – tvana gāze – rodas, nepilnīgi izkurinot krāsni vai ekspluatējot bojātas gāzes apkures iekārtas. Daudzi zina, ka krāsns aizbīdni, tautā sauktu par šīberi, nedrīkst aizvērt, kamēr virs oglēm redzamas mazas, zilas liesmiņas.

Ātri laupa samaņu

Gāzes apkures iekārtās tvana gāze rodas, ja ir nepietiekams skābekļa pieplūdums un dabasgāze sadeg nepilnīgi. Lai sadegtu viens kubikmetrs dabasgāzes, vajadzīgi desmit kubikmetri gaisa, tāpēc jebkura tā pieplūdes ierobežošana nav vēlama.

Tvana gāze ir bez garšas, smaržas, krāsas un tajā pašā laikā degoša un ļoti toksiska viela. Cilvēkam tā ir ļoti bīstama, jo, caur elpvadiem nonākot organismā, ļoti ātri iekļūst asinīs, kur veido ļoti stabilu savienojumu ar hemoglobīnu, apturot skābekļa pārvietošanu, tāpēc visos orgānos rodas skābekļa deficīts.

Šī gāze ir nāvējoši bīstama jebkurā koncentrācijā, ja tā būs augsta, cilvēks zaudēs samaņu dažu minūšu laikā, zemas koncentrācijas gadījumā neatgriezeniska saindēšanās notiks dažu stundu laikā.

Simptomi, kas liecina par saindēšanos, ir galvas reiboņi un sāpes, redzes traucējumi, elpošanas traucējumi, vemšana un bezsamaņa. Tvana gāze var izraisīt arī sirds un asinsvadu slimību pēkšņu saasināšanos.

Kā izsargāties no nelaimes

Par savu drošību jārūpējas, jau izvēloties apkures sistēmu un tās uzstādītājus. Gāzes iekārtu uzstādīšanas projekta sagatavošana un paši darbi jāuztic tikai sertificētiem šī aroda pārstāvjiem. Arī malkas krāsns mūrēšana jāuztic meistariem, par kuru prasmi jums ir pilnīga pārliecība.

Gāzes katla izvēlē priekšroku labāk dot kondensācijas tipa katliem, kuriem ir zema dūmgāzu temperatūra un tvana gāzes rašanās ir izslēgta. Izvēloties pirkt veikalos metāla vai čuguna kamīnus un krāsniņas, problēmām nevajadzētu būt, jo pēc Eiropas Savienības likumdošanas šīm iekārtām nedrīkst būt pilnībā dūmvadu noslēdzošs aizbīdnis. Uzmanība gan jāpievērš trešajās valstīs ražotai produkcijai, īpaši no bijušās PSRS.

Pēc lietošanas uzsākšanas jāievēro, ka jebkāda veida gāzes katliem speciālista apskate un apkope jāveic vismaz reizi gadā, bet dūmvadu un ventilācijas tīrīšana ne retāk kā reizi trīs gados. Malkas krāsnīm ieteicamais skursteņa tīrīšanas biežums ir reizi gadā. Gāzes apkures katlus, domājot par labāku izskatu, nedrīkst apklāt vai iestrādāt kastē, jo tas ierobežos skābekļa piekļuvi.

Ja rodas kaut mazākās šaubas par gāzes iekārtas defektu, labāk uzreiz saukt meistaru. Ja dzīvojat daudzdzīvokļu namā, nevajag kautrēties atgādināt apsaimniekotājam par regulāru dūmvadu tīrīšanu.

Tvana detektors var glābt dzīvību

Noteikti der parūpēties par tvana detektoru, kurš jāizvieto tiešā apkures elementa tuvumā. Tie ir dārgāki nekā dūmu detektori, maksā 15 līdz 50 eiro. Modeļu klāsts ir visai liels, ieskaitot universālos, kas derot visiem gadījumiem.

Tiesa gan, jāpievērš uzmanība kvalitātei, pretējā gadījumā saņemsiet detektoru, kas nespēs noteikt tvana gāzes klātbūtni vai signalizēs vietā un nevietā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra vairāku gadu garumā veiktās ekspertīzes diemžēl liecina, ka aptuveni piektā daļa no pārbaudītajiem detektoriem neatbilst kvalitātes prasībām.

Pērkot ir jāpievērš uzmanība marķējumam:

• jābūt norādītam modelim, preces ražotājam, ražošanas datumam un identifikācijas elementam (artikuls) – tiem jābūt marķētiem ar CE zīmi;

• uz iekārtām jābūt atsaucei uz standartu NE 50291-1.