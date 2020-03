Liepājā novērsta nelegāla līdaku zveja nārsta laikā

VVD inspektori, operatīvi reaģējot uz sniegto informāciju, veica tuvumā esošā ūdens objekta apskati un konstatēja, ka Pērkones kanāla malā atrodas divvietīga gumijas piepūšamā laiva. Netālu no tās nomesti divi polietilēna maisi ar zivīm. Maisos atradās: divas līdakas 49 cm un 85 cm, viens līnis 30 cm, raudas ar kopējo svaru 8,84 kg, asari 0,22 kg un plaudis 0,28 kg.

No aizturēto personu sniegtās liecības noskaidrots, ka zivis iegūtas nelegāli, personām veicot zveju ar nelegāliem zvejas rīkiem. Tā kā zvejas rīki netika konstatēti ne krastā, ne laivā, VVD inspektori veica to meklēšanu Pērkones kanālā. Viena no aizturētajām personām piekrita parādīt zvejas rīku aptuveno atrašanās vietu, kā rezultātā VVD inspektors atrada un izcēla no Pērkones kanāla vienu zivju tīklu un vienu reņģu tīklu. Tie bija sasieti kopā un to kopējais garums sastādīja 71 m. Tīklos esošās zivis tika atbrīvotas un atlaistas atpakaļ kanālā.

Abas aizturētās personas nogādātas VVD, kur sniedza rakstiskus paskaidrojumus. Par konstatēto nelikumīgo zveju abām personām tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Personas savu vainu atzina.

Atgādinām!

No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūru un Rīgas līci, kā arī noteiktos kanālos un caurtecēs Daugavas upju, Gaujas upju, Lielupes upju un Ventas upju baseinu apgabalos.

Savukārt no 1. marta līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts iegūt līdakas. Zaudējuma atlīdzība par vienu lieguma laikā lomā paturētu līdaku ir 145 EUR.

Aizliegums neattiecas uz zinātnisko izpēti un citiem saskaņotiem gadījumiem, kam ir īpašs nolūks.