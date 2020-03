scanpix

Turpmāk īpašus piesardzības pasākumus ievēros pret visiem no Itālijas uz Latviju atbraukušajiem

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Latvijā līdz šim īpaši piesardzības pasākumi tika attiecināti uz personām, kuras bija atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas un Pjemontas apgabaliem, savukārt no rītdienas tie tiks attiecināti uz visiem no Itālijas pārbraukušajiem, informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.