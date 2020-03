Rīgas dome apstiprina jaunos atkritumu izvešanas tarifus

Šī bija pirmā pagaidu administrācijas sēde, kurā tika skatīti vairāk nekā 120 ar domes darbu saistīti jautājumi. Lēmumu pieņemšanā domstarpību administratoru vidū nebija un jautājumu izskatīšana noritēja raiti, atsevišķos gadījumos ziņotājiem uzdodot arī precizējošus papildjautājumus.

Administrācijas pieņemtais lēmums paredz noteikt izvešanas maksas tarifus visās četrās Rīgas teritorijas zonās, kuras, balstoties uz noslēgto iepirkumu, apsaimniekos dažādi komersanti. Jaunā kārtība stāsies spēkā no 20.maija, un iedzīvotāji jaunus līgumus ar komersantiem varēs sākt pārslēgt no 10.marta.

Daudzdzīvokļu māju gadījumos līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēgs mājas pārvaldnieks. Sīkāku informāciju pašvaldība par jauno kārtību plāno sniegt preses konferencē nākamnedēļ, taču jau patlaban ir izveidots arī zvanu centrs un pa tālruni 67 47 47 00 var uzdot interesējošos jautājumus.

Uzņēmums "Clean R" nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā ar tarifu 16,14 eiro par kubikmetru ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā, kur tarifs būs 16,43 eiro par kubikmetru.

Saskaņā ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) mājaslapā sniegto informāciju, viņu apsaimniekotajās mājās līdz šim Centra apkaimē tarifs bija 15,97 eiro par kubikmetru, bet Kurzemes rajonā - 16,21 eiro ar PVN par kubikmetru.

Savukārt uzņēmums "Eco Baltia vide" šos pakalpojumus sniegs Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, nodrošinot tarifu 16,53 eiro apmērā par kubikmetru ar PVN. Līdz šim RNP apsaimniekotajos namos šajās teritorijās tarifs bija 16,09 eiro par kubikmetru ar PVN.

Tikmēr personu apvienība "Lautus" un "Pilsētvides serviss" apsaimniekos Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritoriju, kur tarifs turpmāk būs 12,12 eiro par kubikmetru ar PVN. RNP pārziņā esošajās ēkās tarifs līdz šim bija 16,21 eiro par kubikmetru ar PVN.

Rīgas domē gan norādīja, ka līdz šim tarifs dažādās pilsētas vietās bija atšķirīgs un to noteica gan paši komersanti, gan namu pārvaldnieki. Tagad jaunā sistēma nodrošinās, ka katrā no četrām zonā tarifs ir vienots.

Vidējais sadzīves atkritumu izvešanas tarifs pilsētā bijis 17 līdz 18 eiro robežās par kubikmetru ar PVN. Vidējais jaunais maksājums pēc 20.maija būs 15,30 eiro ar PVN par kubikmetru.

Līdz ar to pašvaldībā norāda, ka vidējais atkritumu izvešanas tarifs turpmāk būs zemāks par aptuveni 15%.

Administrācija atbalstīja arī izmaiņas saistošajos noteikumos, kas dos iespēju samazināt kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiem iedzīvotājiem, kas atkritumus šķiros.

Izmaiņas paredz retāku sadzīves nešķiroto atkritumu izvešanu tad, ja iedzīvotāji iesaistās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, tādējādi samazinot savas kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ņemot vērā, ka par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā. Uzzināt vairāk par iespēju šķirot atkritumus iedzīvotāji varēs pie mājas apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēja vai atkritumu apsaimniekotāja.

Tāpat izmaiņas paredz, ka no 2021.gada 1.janvāra tiem atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem - primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā.

Saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgas dome pieņēma aizvadītā gada novembrī, taču jau decembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) izdeva rīkojumu, ar kuru apturēja atsevišķu šo noteikumu punktu - 8.4.apakšpunkta un 11.punkta - darbību.

Dome tobrīd nepiekrita ministrijas pārmetumiem un pat pieņēma lēmumu rīkojumu apstrīdēt Satversmes tiesā, taču pārrunu rezultātā abas puses vienojušās par tādu noteikumu redakciju, kas apmierina abas iestādes.