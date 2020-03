Priekšlikumu saīsināt debašu runu no piecām līdz trim minūtēm pirmajā reizē un līdz vienai minūtei otrajā reizē iesniedza koalīcijas partiju deputāti.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems uzsvēra, ka koalīcija visos svarīgos jautājumos saīsina runāšanas laiku, "lai sabiedrība neuzzina". Gobzems ironizēja, ka runāšanas laiks būtu jāsaīsina pavisam, jo tādējādi koalīcija varētu parādīt sabiedrībai neieinteresētību un nezināšanu par ATR.

Gobzema ieskatā tas būtu bijis tikai pieklājīgi pret Latvijas sabiedrību ļaut vismaz pirmās stundas padiskutēt tā, "kā tas pieklājas parlamentā". "Bet jūs nobīstaties jau tagad. Jūs esat bailuļi, baidāties no savas ēnas, sabiedrības viedokļa, žurnālistiem, no visa," secināja politiķis, uzsverot, ka šādi priekšlikumi izgaismo to, kā strādā koalīcija.

Viņš mudināja visus, kuri atzīst, ka baidās no sabiedrības un savas ēnas, atbalstīt koalīcijas priekšlikumu.

Deputāts Viktors Valainis (ZZS) informēja, ka viņš iepriekš lūdzis pašvaldībām vērtēt likumprojekta izskatīšanas gaitu. Saņemot atbildes, Valainis tās pārsūtījis Valsts prezidentam un Ministru prezidentam.

Deputātu neapmierina, ka Saeima svarīgus jautājumus skata visu laiku, bet ir jautājumi, kas prasa īpašu uzmanību, un šāds temats ir arī ATR, tāpēc šodien debatēs par šo jautājumu Saeimai būtu cieņpilni jāizturas pret sabiedrību.

"Atbildīgās komisijas vadītājs lepojas, ka diskusijās komisijā pavadītas 80 stundas. Vai ir jēga lepoties ar 80 stundām, ja redzam visā Latvijā protestus? Saeima šodien jau ir iespļāvusi sejā protestētājiem, neuzaicinot viņus uz sarunu parlamentā. Pret protestētājiem izturas kā pret mežoņiem. Tā ir augstprātība un varas demonstrācija," uzskata Valainis.

Viņš atgādināja, ka līdzīga situācija, būtiski saīsinot debašu runas laiku, piedzīvota, izskatot jautājumu par partiju finansējuma palielināšanu un vērtējot 2020.gada budžetu.

"Paies divas stundas, tad runas laiku saīsināsiet līdz 30 sekundēm," pieļāva deputāts.

Valaiņa uzrunu opozīcijas deputāti noslēdza ar ovācijām.

Kā ziņots, Saeima šodien otrajā lasījumā izskata Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kuram iesniegti 316 priekšlikumi.