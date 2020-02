Namu apsaimniekotāja "Rīgas namu pārvaldnieks" izkārtne. (Foto: LETA)

RNP ievēro piesardzības pasākumus, lai mazinātu potenciālos koronavīrusa riskus

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apzinās riskus saistībā ar iespējamo koronavīrusa “Covid-19” izplatību Latvijā, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas. Lai mazinātu potenciālos riskus, RNP vadība nodrošinājusi darbiniekus, it īpaši tos, kuriem ikdienā ir kontakts ar klientiem, ar dezinfekcijas līdzekļiem. Aicinām arī mūsu klientus būt piesardzīgiem un pēc iespējas biežāk izmantot personīgās higiēnas pasākumus un dezinfekcijas līdzekļus. Medicīnas eksperti norāda, ka veseliem iedzīvotājiem nav nepieciešams izmantot sejas maskas, tās nepasargā no iespējamā inficēšanās riska. Maska ir vairāk noderīga, ja to lieto sasirgušais, lai neaplipinātu citus, jo bez maskas vīruss pilienu veidā var izplatīties vairāku metru attālumā, taču, lietojot masku, tie būs tikai daži centimetri.