Pirmizrāde gaidāma 29. februārī. “Dzīves DārgAkmentiņi” ir monoizrāde - tajā uz skatuves būs redzams vai nu aktieris Anatolijs Fečins, vai viņa kolēģis Ivans Streļcovs.

Par izrādi:

Kad tev ir septiņi gadi, viegli pamanīt, ka dzīve ir brīnišķīga un pasaule ir brīnumu pilna. Daudz grūtāk par to pārliecināt pieaugušos... pašam sevi tai skaitā, kad tev vairs nav septiņi. ...Labi, kam parasti tic pieaugušie? Pareizi: tam, ko var ieraudzīt un aptaustīt. Piemēram, dokumentam. Vai sarakstam. Tātad, stādam sarakstu! Precīzāk – sarakstu visam brīnišķīgajam, kas ir uz pasaules. Visam, kā dēļ ir vērts dzīvot.

Mūsdienu britu rakstnieka un režisora Dunkana Makmillana (kas par savu dramaturga meistarību saņēmis ne vienu vien godalgu) luga uzrakstīta 2014. gadā un līdz šim ne reizes nav bijusi pārtulkota krievu valodā. Šajā smieklīgajā un smeldzīgajā darbā delikāti, bet pārliecinoši tiek skarti tie jautājumi, par kuriem no skatuves (arī ārpus tās) tiek runāts reti. Bez tam, autors ir pārliecināts: teātra augstākais uzdevums ir iejaukties dzīvē un runāt par to galēji patiesi un tieši. Un luga "Dzīves DārgAkmentiņi" ir viņa paņēmiens iejaukties un pateikt katram, kam nepieciešams to dzirdēt, tieši te un tagad: "Tu neesi viens; tu neesi jocīgs; tu tiksi galā..."