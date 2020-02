Naktī visā valstī gaisa temperatūra pazeminājusies zem nulles; daudzviet apledojuši autoceļi

Zemākā gaisa temperatūra, -5,3 grādi, reģistrēta Daugavpils novērojumu stacijā.

Vietām - it īpaši Ziemeļvidzemē - izveidojusies migla. Ceļi dažviet apledojuši. Pūš lēns vējš. Debesis daļēji apmākušās, bez ievērojamiem nokrišņiem.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra -1..-2 grādi, starptautiskajā lidostā reģistrēti -4 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijā bija +3..+6 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 24.februārī bija +25..+26 grādi Spānijā, Francijas dienvidos un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -25 grādi Skandināvijas ziemeļos.

Otrdien Latvijā, sākot no dienvidrietumiem, gaidāms lietus un sniegs, prognozē sinoptiķi.

Ceļi vietām būs slideni, vakarā - daudzviet. Ziemeļaustrumu novados nokrišņi sāksies tikai vakarā.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, Rīgas jūras līča Ziemeļkurzemes piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi.

Rīgā mākoņu sega kļūs biezāka, pēcpusdienā sāks līt un snigt. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra dienas vidū pakāpsies līdz +3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons, kas no Ziemeļjūras tuvojas Baltijas jūrai. Atmosfēras spiediens 749-753 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī; tas pazeminās.

Apledojuma dēļ šorīt Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē atsevišķi ceļu posmi var būt slideni, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Vidzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem.

Zemgalē apledojums izveidojies uz Jelgavas šosejas no Jelgavas līdz Lietuvas robežai.

Savukārt Latvijas rietumu daļā apledojis ir Liepājas šosejas posms no Kalnciema līdz Skrundai, Ventspils šosejas posms no Kūdras līdz Tukumam un posms no Usmas līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas Kuldīgas, Madonas, Saldus, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnēs.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 62 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērojot piesardzīgu distanci un atceroties, ka braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, turklāt uz ceļiem var veidoties grūti pamanāma atkala.