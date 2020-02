Uzsākot Siguldas Jaunās pils atjaunošanas darbus, visi vēsturiskie sienu koku paneļi un citi dekoratīvie elementi tika demontēti un aizvesti restaurēšanai uz darbnīcu Rīgā. Taču šajā uzņēmuma "ReRe meistari" galdniecībā izcēlās ugunsgrēks un liela daļa Siguldas pils vēsturiskā interjera apdares, kam piešķirta valsts nozīmes mākslas vērtības statuss, sadega, ziņo TV3.

Restaurācijas darbnīca izdega jūlijā, taču tikai tagad, septiņus mēnešus vēlāk, būvuzņēmējs informējis Siguldes pašvaldību par notikušo. Uzņēmums taisnojas - nav gribējuši uzreiz satraukt sabiedrību, jo paši mēnešiem ilgi skaidroja, kādas tieši no Siguldas atvestās vēsturiskās vērtības sadegušas darbnīcā Rīgā.

Nodegusī darbnīca Rīgā (Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 ziņu video.)

"Pēc ugunsgrēka ilgu laiku neviens nevarēja tikt klāt. Nevar vienkārši vienā dienā ieiet iekšā, visu izmētāt pa labi, pa kreisi. Tas prasa ilgu laiku. Līdz ar to tas process ir ievilcies līdz sešiem mēnešiem," TV3 atklāj "RERE Būve" restaurācijas darbu vadītājs Juris Grodņa.

Ilgstošā klusēšana par vēsturisko vērtību zaudēšanu šokējusi Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldi. Visticamāk ir pārkāptas normatīvo aktu prasības. Tiks izskatīts arī jautājums par sertifikāta anulēšanu kādām no iesaistītajām personām.

SIA "ReRe meistari" pašvaldībai apņēmušies izgatavot no jauna ugunsgrēkā zaudētās Siguldas Jaunās pils kultūras vērtības, stāsta Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane. Siguldas novada pašvaldība ir pieprasījusi būvniekam paskaidrojumus par notikušo, kā arī par to, kāpēc pašvaldība informēta tik novēloti. Būvnieks ir lūdzis pašvaldībai pagarināt termiņu, kurā sniegt paskaidrojumus un atsūtīt to nedēļas laikā, sacīja Brikmane.

Interjers, ko nu jau iznīcinājušas liesmas (Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 ziņu video.)

Viņa skaidroja, ka pašvaldībai zināms, ka Siguldas Jaunās pils restaurējamie interjera elementi tiek atjaunoti četrās dažādās darbnīcās Rīgā.

"Pašvaldība apstiprina, ka "ReRe meistari" informējuši, ka ugunsgrēkā sadeguši dekoratīvie radiatoru paneļi, garderobes sienu paneļi, kā arī lasītavas sienu paneļi," teica Brikmane. Sadedzis arī viss pils ēdamzāles vēsturiskais interjers. Tas nav interjers no pils uzcelšanas laika 1878.gadā, bet gan pēc pārbūves Ulmaņlaikā, nacionālā romantisma stilā.

Siguldas Jaunās pils vērtīgākie priekšmeti ir saglabājušies un lielākā un vērtīgākā daļa nav cietuši, piemēram, svētku zāles paneļi, svētku zālē unikālās intersijas tehnikā izstrādātās četras kompozīcijas, kā arī koka kāpnes un gleznas.

Restaurējamā Siguldas Jaunā pils (Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 ziņu video.)

Pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no SIA "ReRe meistari" par to, ka zaudētās kultūras vērtības tiks izgatavotas no jauna un līdzvērtīgas esošajām. Saņemot informāciju par notikušo, pašvaldība lūgusi arī vadlīnijas Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei interjera objektu atjaunošanā un noteikt zaudēto objektu vērtību.

"Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir neizpratnē par pilnsabiedrības "ReRe būve1" rīcību, novilcinot informācijas sniegšanu, tādā veidā laupot iespēju konstatēt patiesos mākslas vērtību zaudējumu apjomus un apstākļus," teikts iestādes profilā.

Nav arī skaidrs tas, vai nodegušajā darbnīcā glabājušies objekti tikai no vēsturiskās Siguldas pils.

Pagājušā gada beigās, Siguldas novada domes deputāti atbalstīja teju 1,05 miljonu eiro piešķiršanu Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas papilddarbiem. Papildus finansējums nepieciešams, jo Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas laikā atklāti metāla siju bojājumi un citi iepriekš neparedzētie darbi.

Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija izmaksās 4,79 miljonu eiro, no kuriem 499 999 eiro segs jau piešķirtais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, 1,4 miljonus darbiem ņems no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma, bet valsts budžeta finansējums būs 154 349 eiro. Savukārt Siguldas novada pašvaldība darbiem no Valsts kases aizņemsies četrus miljonus eiro.

Siguldas Jaunā pils ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēsturiskais piemineklis, tādēļ ēkas būvprojektā definētas konkrētas prasības pils pārbūvei un funkciju maiņai, lai saglabātu ēku, kas uzskatāma gan par neogotikas stila arhitektūras, gan nacionālās būvniecības interjera paraugu. Šobrīd ēkas nesošās konstrukcijas vietumis ir pirmsavārijas stāvoklī, tādēļ nepieciešami vērienīgi pārbūves darbi, skaidroja pašvaldībā.

Pēc Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas tajā būs skatāma ekspozīcija par Siguldas vēsturi, ēkā būs pieejamas telpas dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī Svētku zāle, kurā notiks laulību ceremonijas.

Siguldas novada pašvaldība no 2013.gada uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. 2015.gadā pašvaldība, ieguldot vairāk nekā pusmiljonu eiro, rekonstruēja vienu no Siguldas pils kompleksa ēkām - stalli, kura pirmajā stāvā pieejamas telpas uzņēmējiem un Siguldas Biznesa inkubatoram, bet otrajā stāvā atrodas Siguldas novada pašvaldības administrācijas telpas.

Patlaban noslēgumam tuvojas citu ēku rekonstrukcija, kas atrodas kompleksa teritorijā. Šovasar trīs Siguldas vēsturiskā centra ēkas, kurās kapitālais remonts nav bijis vairākus gadu desmitus, būs pārtapušas par radošo kvartālu, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbībai un norisināties kultūras pasākumiem. Pēc veiktā teritorijas labiekārtojuma apmeklētājiem šovasar tiks atvērts arī Siguldas Jaunās pils dārzs, kas papildināts ar 19.gadsimta nogalei raksturīgajiem muižas apstādījumiem.