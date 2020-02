Divos maršruta Cēsis-Rāmnieki-Strīķi reisos no marta ieviesīs transportu pēc pieprasījuma

Direkcijā norādīja, ka divos maršruta Cēsis-Rāmnieki-Strīķi sestdienas reisos pārvadāto pasažieru skaits jau ilgstoši ir ļoti mazs un neregulārs, tāpēc, saglabājot iedzīvotājiem mobilitātes iespējas, no 2020.gada 1.marta tajos tiks ieviests transports pēc pieprasījuma.

Pēc Autotransporta direkcijā minētā, trīs mēnešu laikā abos reisos četras reizes nav braucis neviens pasažieris, bet deviņos gadījumos pasažieru skaits nepārsniedza trīs.

Transports pēc pieprasījuma tiks ieviests divos sestdienas reisos - reisā, kas Cēsu autoostā tiek sākts plkst.15.30, un reisā, kas pieturā Strīķi tiek sākts plkst.15.45.

Uz reisiem, kas tiek izpildīti otrdienās un ceturtdienās tajā pašā laikā, transports pēc pieprasījuma neattiecas - tajos pasažieru pārvadājumi tiks izpildīts tāpat kā līdz šim.

Lai tiktu nodrošināts transports pēc pieprasījuma abos reisos, pasažierim transports jāpiesaka 24 stundas pirms reisa izpildes. To varēs izdarīt, zvanot pārvadātājam darbadienās no plkst.8 līdz 17 (no plkst.12 līdz 13 pārtraukums) pa tālruņa numuru 64123450 vai 26537219.

Pagājušā gada 1.augustā transports pēc pieprasījuma tika ieviests arī četros maršruta Dobele-Bukaiši reisos (posmā no pieturas Bukaišu skola līdz pieturai Gundegas) un četros maršruta Liepāja-Rucava-Nida reisos (posmā no pieturas Rucava līdz pieturai Latvijas-Lietuvas robeža).

Pusgada laikā transports pēc pieprasījuma Dobeles maršrutā izpildīts trīs reizes un to izmantojuši seši pasažieri, savukārt Liepājas maršrutā transports pēc pieprasījuma braucis 112 reizes un tajā braukuši 184 pasažieri.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.