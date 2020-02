Valsts policijas (VP) iepriekš izplatītajā preses paziņojumā, neminot personas vārdu, norādīts, ka VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 1.nodaļas amatpersonas, veicot virkni neatliekamo izmeklēšanas darbību, par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu sociālajos medijos aizturēja 1997.gadā dzimušu vīrieti.

Aizturētais savā sociālās vietnes profilā bija ievietojis video, kas guva plašu sabiedrisko rezonansi. Minētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu. Kriminālprocesa likums gan paredzēja Endziņam iespēju drošības līdzekli pārsūdzēt.

Policijas paziņojumā norādīts, ka šī gada 31.janvārī policija veica monitoringu sociālajos medijos un konstatēja kādas personas publicēto video, kurā, iespējams, tika minēta nepatiesa un etniskā naida kurinoša informācija. Par minēto faktu tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas, proti, par darbībām, kas vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu un kas izdarītas automatizētā datu apstrādes sistēmā.

Minētajā video Endziņš apgalvoja, ka Latvijā ir nonācis pirmais ar jaunā koronavīrusu inficētais pacients. Tāpat viņš video sacīja, ka "vispār tos ķīniešus [cenzēts] vajadzētu likvidēt, to valsti vajag likvidēt, no tās valsts nekāds labums nav". Video patlaban ir izņemts no viņa profila.

Likumsargi noskaidroja publicētā video autora dzīvesvietas adresi, kurā ierodoties, sastapa un aizturēja vīrieti. Tāpat likumsargi veica kratīšanu viņa dzīvesvietā, izņemot vairākus lietiskos pierādījumus - datu nesējus -datorus, mobilos telefonus un cietos diskus.

Par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu Krimināllikumā paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Endziņš jau iepriekš ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā, proti, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā aiz slēgtām durvīm tiek skatīta krimināllieta, kurā viņš ir viens no trim apsūdzētajiem par viltus ziņu portāla uzturēšanu.