"Latvijas banku sektoram svarīgā transformācijas periodā ļoti nozīmīga ir Repšes kunga ilggadējā pieredze finanšu jomā, zināšanas un starptautiskie kontakti," pauda bankā, piebilstot, ka Repše ir bankas padomes priekšsēdētāja padomnieks jau mēnesi.

Jau vēstīts, ka 2010.gada novembrī Repše un Belokoņs izveidoja Mākslīgā intelekta fondu ar mērķi veicināt Latvijas zinātnes, izglītības un ražošanas attīstību un paaugstināt Latvijas valsts konkurētspēju datorzinātņu, robotikas, mākslīgā intelekta un ar to saistīto inovāciju jomā. Taču 2015.gada martā fonds tika likvidēts.

Repše bija Latvijas Bankas prezidents no 1991.gada septembra līdz 2001.gada decembrim. Savukārt no 2002.gada novembra līdz 2004.gada martam Repše bija Ministru prezidents, no 2004.gada decembra līdz 2005.gada decembrim viņš bija aizsardzības ministrs, bet no 2009.gada marta līdz 2010.gada novembrim viņš bija finanšu ministrs.

Tāpat ziņots, ka 2019.gada deviņos mēnešos "Baltic International Bank" strādāja ar peļņu 184 000 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš. Bankas aktīvi 2019.gada 30.septembrī bija 293,242 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,7% vairāk nekā 2018.gada beigās.

Bankas lielākie īpašnieki ir Valērijs Belokoņs (69,9%) un Vilorijs Belokoņs (30,05%). Pēc aktīvu apmēra "Baltic International Bank" 2019.gada septembra beigās bija devītā lielākā banka Latvijā.