Gundega Skudriņa un viņas komanda saņem prestižas balvas Maskavā

Wouw! Wouw! Wouw! Nu tak tiešām beigts var palikt. Zvaigžņu brīdis😜. Pārvedīsim no Maskavas- Best Experience Marketing Awards 2020 ceremonijas, Latvijai 2 zelta medaļas un pirmās vietas, kā arī vienu sudrabu un īpašo specbalvu. Vai dieniņ, nosmēlām krieviņiem visvairāk balvu. Un tās visas brauks uz Latviju.🤪 Vāks!! Goda vārds, ticiet vai nē, pat nedaudz neērti palika. Labi, ka vēl no 2 nominācijām atteicāmies, jo tiešām šķiet, ka citiem arī prieciņš jāatstāj. Izcili rezultāti nozīmīgās kategorijās. Izcils darbs, fantastiska mana komanda, lepnums par Latviju un izbrīns, ka žūrija to visu novērtējusi. Milzu prieks, sasniegums un mulsums! Novērtējam!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 No 420 iesniegtiem darbiem no dažādām valstīm: 1.vieta zelts Labākais komandas veidošanas pasākums ( team bildings) 1.vieta zelts Labākais Kultūras notikums 2.vieta sudrabs Labākais klientu pasākums. Un specbalva -Labāk izmantotās inovāciju tehnoloģijas. 1st. place - Gold, Best Team-Building Event 1st. Place - Gold, Best Cultural Event 2nd. Place - Silver, Best Client’s Event And special category prize - Best Used Innovation Technologies We are happy!🙏🏻 #skudrasmetropole #dontpanic #Moscow #Bema