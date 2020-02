Šuplinska ļāva noprast, ka tiks apsvērta iespēja pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas spriedumu, norādot, ka "mēs vēl nezinām, kāds būs galīgais tiesas spriedums".

Viņa akcentēja, ka Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī valdībai, ir mēnesis, lai izšķirtos par turpmāko rīcību.

Jautāta, vai neplāno atkāpties, Šuplinska atbildēja ar pretjautājumu, taujājot, kāds būtu pamats viņai atkāpties no amata.

Savukārt uz jautājumu par to, vai ministre aizvien uzticas saviem juristiem, Šuplinska atbildēja, ka viņa nevis tic, bet lasa likumu. "Grūti pateikt, vai tiesa salāgo to, kas ir rakstīts likumā ar konkrēto procesu, kā tas ir noticis. Tiesa nav pieņēmusi liecības, turklāt patlaban ir arī papildu pierādījumi," teica politiķe.

Kā ziņots, Administratīvā rajona tiesa atzinusi par prettiesisku valdības lēmumu Muižnieku neapstiprināt LU rektora amatā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais tiesas spriedums.

Tiesai apmierinot Muižnieka pieteikumu, tā atzina par prettiesisku, kā arī atcēla Ministru kabineta pērnā gada 29.augusta rīkojumu, ar kuru Muižnieks netika apstiprināts LU rektora amatā.

Vienlaikus tiesa nosprieda, ka Ministru kabinetam trīs nedēļu laikā no šā sprieduma spēkā stāšanās dienas atkārtoti jālemj par Muižnieka apstiprināšanu LU rektora amatā, ņemot vērā spriedumā konstatētos faktus un to juridisko vērtējumu. Tāpat tiesa piespieda no valsts par labu Muižniekam samaksāto valsts nodevu - 30 eiro.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no tā sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Izglītības un zinātnes ministrija informēja, ka ministrija iepazīsies ar sprieduma saturu un tuvākajā laikā lems par savu pozīciju un turpmākajiem soļiem.