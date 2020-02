Latvijā 57,7% iedzīvotāju ziedot labdarībai motivē apziņa par labi padarītu darbu

Kā liecina aptaujas dati, populārākie labdarības veidi ir drēbju ziedošana labdarības konteineros (23,1%), mantu dāvināšana labdarības organizācijām (22,1%), palīdzēšana darbos grūtības nonākušajiem (14,2%), asins ziedošana (13,1%) un apkārtnes uzkopšana (11,8%). Runājot tieši par materiālajiem ziedojumiem, visizplatītākais ir tieši lietu atstāšana ziedojumu kastēs (52,6%), zvanot uz ziedojumu tālruņiem (30,3%).

Pēc aptaujas datiem, kopumā 97,4% respondentu uzsvēra, ka labdarība kā palīdzības forma ir būtiska un nepieciešama, kā arī 71,1% uzskata, ka viņu veiktie ziedojumi ir veicinājuši reālus uzlabojumus. Runājot par uzticību labdarības organizācijām, 67,6% respondentu atzina, ka pilnībā tām uzticas.

Kopumā vietējā veikalu tīkla "top!" interneta aptaujā laika posmā no šī gada 17.janvāra līdz 24.janvārim piedalījās 796 respondenti no Rīgas (11,9%) un Pierīgas (5,8%), Vidzemes (37,2%), Kurzemes (22,4%), Zemgales (14,2%) un Latgales (8,5%). Respondenti lokā 90,2% bija sievietes un 9,8% bija vīrieši.

Veikalu tīkls "top!" ir Latvijas uzņēmējiem piederošais mazumtirdzniecības un veikalu tīkls. Ar preču zīmi "top!" Latvijā patlaban darbojas 202 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 84 "mini top!", kuri pieder 14 vietējiem uzņēmumiem: SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres Prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".