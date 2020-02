NBS virsseržants izglābj kaimiņus un viņu kaķus no ugunsgrēka

Nelaime notikusi Jaunciema privātmāju rajonā pulksten četros no rīta – virsseržants izdzirdēja, ka pagalmā skaļi sācis riet suns un kāds sauc palīgā. “Atvērām logu un ieraudzījām uz ielas gados vecāku kungu, savu kaimiņu, kurš izskatījās pārbijies un apjucis. Tad arī ieraudzījām, ka no kaimiņa mājas nāk pamatīgi dūmi, apģērbāmies un skrējām palīgā,” Ģēģeris stāsta portālam Sargs.lv.

Seniors bijis tik ļoti uztraucies, ka pat nav varējis savā telefonā atrast glābšanas dienesta telefona numuru, taču lūdzis palīdzību, jo mājā vēl palikusi viņa sieva.

“Palīdzēju izkļūt viņai ārā no mājas, jo tur bija ļoti stiprs piedūmojums, tikmēr mana sieva sazvanīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Pa to laiku bija pamodušies arī citi kaimiņi, un visi palīdzēja, kā vien varēja. Mājā bija arī divi kaķi, kurus centos glābt – viens izspruka ārā pats, bet otru nevarēju atrast, taču to uzreiz noķēra ugunsdzēsēji, kad ieradās,” atceras Ģēģeris.

Māju ir izdevies saglābt, tai nodarīti vien minimāli postījumi. Kaimiņš atklājis, ka abi ar sievu palikuši dzīvi tikai tāpēc, ka viņus no miega pamodinājis dūmu detektora signāls.

Drēģeris dienē Militārajā policijā un dienesta specifikas dēļ pats izvairās no liekas publicitātes. Šī nav pirmā reize, kad karavīri ir pilsoniski aktīvi arī ārpus dienesta. "Kas Jauns Avīze" jau stāstīja par Jūras spēku dižmatrozi Sendiju Āriņu, kurš pāris mēnešos nocēla no trases divus dzērājšoferus.