Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļi būs mainīgi. Ceturtdien naktī un no rīta daudzviet līs, bet valsts austrumu daļā snigs un veidosies sniega sega, pūtīs brāzmains vējš. Mākoņiem izklīstot, piektdien naktī un no rīta visā valstī pastiprināsies sals, vietām līdz -10 grādiem. Savukārt sestdien naktī un no rīta Vidzemē, Latgalē un daļā Zemgales snigs. Sestdien gaiss iesils līdz 0..+5 grādiem, bet naktī uz svētdienu atkal piesals.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi naktī uz pirmdienu dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās daudzviet pārsniegs 20 metrus sekundē un dažviet piekrastē var sasniegt 30 metrus sekundē. Gaidāms augsts ūdens līmenis jūrā.

Savukārt gaisa temperatūra pirmdien var pakāpties līdz +9 grādiem. Līdz +9 grādiem silts laiks 10.februārī Latvijā bija arī 2015. un 2016.gadā. Gaidāms lietus, iespējams stiprs lietus.

Vējains laiks un nokrišņi nākamnedēļ būs arī citās dienās, jo Ziemeļeiropā veidosies jauni cikloni. Nedēļas lielāko daļu gaisa temperatūra Latvijā gaidāma -2..+6 grādu robežās.

Jau ziņots, ka mēneša vidējā gaisa temperatūra gaidāma virs nulles, līdz ar to 2019.-2020.gada kalendārā ziema Latvijā un, visticamāk, arī Eiropā kopumā kļūs par siltāko novērojumu vēsturē.