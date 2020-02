Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdē strādās arī Eva Juhņēviča

E.Juhņēviča pildīs Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus līdz šī gada 14. februārim, pēc tam paliekot Kultūras ministra ārštata padomnieka (bez atlīdzības) statusā Dziesmu un deju svētku procesa un reģionālo kultūras centru attīstības jautājumos.

Pērn, 2019.gada 26.novembrī nodibinājuma “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” (RTAB) dibinātāju sapulcē par valdes locekli tika iecelts Jānis Jenzis. RTAB valdes locekļi vienlaicīgi ieņem arī direktoru amatus, tā Guntis Grīnvalds pildīja kultūras projektu direktora amatu, bet no 01.12.2019. arī darījumu tūrisma direktora amatu. 26.11.2019. dibinātāju sapulcē arī tika rosināts J.Jenzi iecelt stratēģiskās attīstības direktora amatā, sapulcē apstiprinot attiecīgu RTAB amatu sarakstu, kurš stājās spēkā no 01.12.2019. Attiecīgi J.Jenzis stratēģiskās attīstības direktora amatā ir no 01.12.2019.