Viņķele vērsusies "Mēness aptiekā", lūgusi pēc klepus sīrupa, un kā vienīgais viņai ieteikts Rīgas farmaceitiskās rūpnīcas ražojums. Kā norāda ministre - šai aptiekai un rūpnīcai ir viens īpašnieks.

Kad politiķe vaicājusi farmaceitei pēc alternatīvām, tā vien kaut ko "neveikli nomurminājusi". "Ceru, ka tā ir sagadīšanās, nevis norma," tā Viņķele.

Mēness aptiekā uz lūgumu piedāvāt klepus sīrupu, kā vienīgo iesaka Rīgas farmaceitiskās rūpnīcas ražojumu. Aptiekai un rūpnīcai viens īpašnieks. Vaicāju farmaceitei pēc alternatīvām, kko neveikli nomurmina. Ceru, ka tā ir sagadīšanās nevis norma. #reformasfarmācijā — Ilze Viņķele (@Vinkele) January 31, 2020

Saistītās ziņas Cilvēkiem nav izvēles: Āgenskalnā ap Stradiņa slimnīcu uzkundzējies "Mēness aptieku" monopols Viņķele par e-veselību: "Diemžēl tās bezgalīgās šausmas turpinās" Viņķele: "Veselības nozarei nav vajadzīgi jauni vispārīgi auditi"

Uz negodīgu konkurenci saistībā ar "Mēness aptieku" tīklu norādīts jau ir iepriekš. Tā pirms dažiem mēnešiem LTV raidījums "4.studija" vēstīja, ka Āgenskalna pašā centrā klientiem nav izvēles un nav nodrošināta godīga konkurence, jo teritorijā izkaisītas tikai viena uzņēmēja - "Mēness aptiekas" bodes.

Piecas no kopumā astoņām aptiekām teritorijā ap Stradiņa slimnīcu Āgenskalnā ir viena uzņēmuma aptiekas. LTV raidījums vēsta, ka Āgenskalna iedzīvotāji uzrakstījuši vēstuli ministrijai un ministrei Ilzei Viņķelei, kurā norāda, ka Āgenskalnā valda "Mēness aptieku" monopols, līdz ar to cilvēkiem īsti nav izvēles un iespējas šādus vai tādus medikamentus dabūt lētāk. Āgensalnā atrodas arī viena no lielākajām valsts slimnīcām - Stradiņa slimnīca, līdz ar to cilvēki ir spiesti iepirkties tieši "Mēness aptiekās", jo citu tuvumā vienkārši nav.

Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders LTV skaidroja, ka kompensējamās zāles visur ir vienā cenā, neatkarīgi no aptiekas. Tomēr cilvēki aptiekās pērk ne tikai kompensējamos medikamentus, bet daudz un dažādas citas lietas. Rajonā ap Stradiņa slimnīcu eksistē reāls vienas aptiekas monopols, un pircēji spiesti iepirkties par tirgotāja noteiktu cenu, iespējams, pārmaksājot.

Šneiders skaidroja, ka blīvi apdzīvotās vietās (tātad arī Āgenskalnā) jaunas licences jaunām aptiekām vairs netiek izsniegtas. Bet uz negodīgu konkurenci tomēr norāda Konkurences padomē.