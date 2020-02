Vecrīgā tirgos latviešu vecmeistaru gleznas, unikālas grāmatas un citu mākslu: cenas no 5 līdz 15 000 eiro

Vispieejamākā cena ir pieci eiro, kas tiek prasīta par grāmatu sērijas “Praktiskā bibliotēka” 1931. gadā izdotu rokasgrāmatu “Kāršu spēles” – “visiem, kas vēlas iemācīties kāršu spēles”. Savukārt visvērtīgākā ar 15 000 eiro sākumcenu ir vecmeistara Jāņa Pauļuka (1906-1984) 1977. gadā gleznotā glezna “Krustojumu ritmi”, par kuru prasa vismaz 15 000 eiro.

Izsoļu nams Jauns.lv informē, ka jau 64. “Jēkaba” mākslas darbu izsolē glezniecības tehniku pārstāvēs tādi izcili mākslinieki kā Jānis Pauļuks, Rūdolfs Pinnis, Jānis Ferdinands Tīdemanis, Indulis Zariņš, Biruta Baumane, Kārlis Rozens, Leo Svemps, Edvards Grūbe un citi.

Izsoles organizatori īpaši izceļ Jāņa Pauļuka 1977. gada gleznu “Krustojumu ritmi”, kurā atspoguļojas māksliniekam raksturīgā dinamika un krāsu palete. Mākslinieka Pauļuka daiļradē šāda formāta darbi parasti tika veikti pēc pasūtījuma, nonāca privātajās vai valsts institūciju kolekcijās un šobrīd pārsvarā atrodami muzeju krājumos, kas šo gleznu padara par retumu mākslas tirgū. Glezna ir bijusi eksponēta vairākās izstādēs Rīgā un Maskavā, kā arī ir reproducēta.



Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa kompozīcijā “Ziedi” (sākumcena – 4900 eiro) redzams mākslinieka iemīļotais trauksmainais otas triepiens un spēcīgās krāsu kombinācijas. Glezna ir tapusi pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu vidū – šī perioda gleznas mākslas tirgū parādās daudz retāk nekā mākslinieka vēlāko, trimdas laiku darbi. Ziedu gleznojumu plejādē jāizceļ arī Leo Svempa 1940. gada “Kluso dabu ar ziediem” (sākuma cena – 4800 eiro), kas pārstāv nozīmīgu Leo Svempa daiļrades daļu – ziedu klusās dabas.

Izsoles piedāvājumā ir arī Džemmas Skulmes figurālā eļļas glezna “Sieviete zilā” (sākuma cena – 1200 eiro). Tā pārstāv mākslinieces 1990. gadu beigu - 2000. gadu sākuma daiļradi. Gleznas motīvā redzamas atsauces uz mākslinieces sešdesmito gadu daiļrades posmu, kurā sievietes tēls tika atainots no ikonu glezniecības aizgūtā manierē, uz koka dēlīša, papildinot to ar zelta krāsas elementiem. Gleznotājas Birutas Baumanes akts “Modelis Baiba” (sākuma cena – 1800 eiro) ilustrē viņas mīlestību uz sarkano krāsu, kas mākslinieces darbos ir lietota ļoti intensīvi. Glezna ir tapusi Mūrnieka studijā, ko tolaik apmeklēja arī tādi mākslinieki kā Aleksandra Beļcova, Felicita Pauļuka, Vilis Ozols un citi. Gleznā atklājas nelielas fovisma ietekmes, kas bija īpaši raksturīgas mākslinieces klusajām dabām – izteikti konturēti figūru apjomi un lieli krāsu laukumi.



Izsolē būs pieejamas arī Neles Zirnītes, Ivara un Helēnas Heinrihsonu, Māra Bišofa un citu autoru grafikas. Māris Bišofs ir mākslinieks un ilustrators, kurš strādājis ne tikai Latvijā, bet arī Izraēlā, Francijā, ASV un citviet. Viņa zīmējumi publicēti daudzos pasaulē zināmos laikrakstos un žurnālos. Viņa mākslas tirgū ir ārkārtīgs retums. Februāra izsoles piedāvājumā ir divas Bišofa septiņdesmitajos gados sietspiedes tehnikā drukātas grafikas – “Mr. Buffalo Bill” (sākuma cena – 28 eiro) un “Mākslas izstāde” (sākuma cena – 180 eiro), kurās atklājas māksliniekam raksturīgais sociālpolitiskais komentārs. Savukārt izcilās grafiķes Neles Zirnītes oforts “Valdnieks” (sākuma cena – 550 eiro) ir iekļauts pasaules labāko grafikas darbu katalogā “The Best of Printmaking”. Tajā cilvēka ķermenis reprezentē dvēseles “čaulu”, bet fonā atainotais pilsētas skats norāda uz civilizācijas ietekmi uz vidi, padarot 1988. gadā tapušās grafikas tematu aktuālu arī šodien.

Izceļams ir arī tehniski augstvērtīgi izstrādātais Rēzeknes mākslinieku kopas dibinātāja Franciska Varslavāna pirmskara akvarelis “Iela Rēzeknē” (sākuma cena – 1350 eiro) - šāda līmeņa Franciska Varslavāna darbi mākslas tirgū parādās samērā reti.



Lietišķās mākslas priekšmetu piedāvājumā ir plašs Iļģuciema stikla fabrikas trauku klāsts. Izsolē būs pieejamas kopumā 27 lotes – gan trauku komplekti, gan atsevišķi dažādās stikla apstrādes tehnikās tapuši trauki (sākumcenas no 10 līdz 90 eiro).

Īpaši klātienes izsolei atlasītas arī deviņas grāmatas, ieskaitot tādu retumu kā 1699. gadā izdotā latviešu rakstniecības pamatlicēja, mācītāja Georga Manceļa “Ilgi gaidītā latviešu sprediķu grāmata” (sākumcena – 1450 eiro).