Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko stāsta, ka 17. janvārī Kazdangas apkārtnē novēroti seši ziemeļu gulbji – divi pieaugušie un četri jaunie putni. Visi četri perējuma mazuļi pērn turpat apgredzenoti, un par šo perējumu no 24. novembra līdz 1. janvārim saņemtas ziņas arī no ziemošanas vietām Vācijā.

Šajā gadījumā gredzenošana palīdzēja nešaubīgi noteikt, ka šie seši gulbji ir pirmie gājputni, kas atgriezušies. Vienlaikus neierasti siltajā ziemā Latvijā palikuši pārziemot ap 1000 ziemeļu gulbju – gan putni no ziemeļu apgabaliem, gan arī vietējie, kas nedevās prom.

Novērotā perējuma pieaugušie putni februārī–martā sāks ieņemt labākās ligzdošanas vietas, bet aprīlī četri jaunie putni atstās perējumu, lai veidotu savus pārus un ligzdas, skaidro Boiko. Viņš prognozē, ka gadījumā, ja kļūtu aukstāks, sals saglabātos un veidotos sniega sega, gulbji, visticamāk, atkal pārlidotu uz Rietumeiropu.

Tāda situācija novērota pērn. Ziemeļu gulbju perējums, kas 2018. gadā gredzenots netālu no Saldus, no 2018. gada 1. decembra līdz pagājušā gada 12. janvārim bija novērots Vācijā, tad nofotografēts 20. janvārī pie Saldus un, atnākot aukstākam laikam, atkal devās uz Vāciju, kur uzturējās visu februāri. Martā putni atkal atgriezās Latvijā. Boiko ziemeļu gulbju ikgadējā gredzenošana ir plašākais jebkad veiktais šīs sugas pētījums Eiropā.

Atgriežas arī pirmās zosis – trīs baltpieres zosis un 118 meža zosis saskaitītas uz lauka Grobiņas apkārtnē, sešas dzērves – Rencēnu pagastā, liecina mājaslapā latvijasputni.lv reģistrētie novērojumi. Tundras sējas un meža zosis redzētas arī 12. janvārī Nīcas laukos.

22. janvārī Ķekavas novadā Skujniekos novērots sārtgalvītis, bet 17. janvārī Rīgā pie Mangaļsalas mola – baltā cielava, Latvijas nacionālais putns.

Boiko piebilst, ka nākamie Latvijā atgriezīsies lauku cīruļi, ķīvītes, dzērves, lauku baloži un citi putni, bet – cik drīz, atkarīgs no laika apstākļiem.