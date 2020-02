Ziemas vidū pie dzelzceļa pārbrauktuves Kurzemē lidinās sikspārnis

Tas noticis 17. janvārī ap astoņiem vakarā Kurzemē – pie dzelzceļa pārbrauktuves Kalvenē automašīnas lukturu gaismā Aiga ar līdzbraucēju pamanīja lidojam lielu sikspārni.

“Par to, ka tas bija sikspārnis, esmu pārliecināta. Ziemā mājas pagrabā mitinās prāvs pulciņš, un arī vasarā viņus esam ķēruši pēc ielidošanas istabā. Šis gan bija citāds, pēc izmēra krietni lielāks, un, papētot internetā, mēs nospriedām, ka esam redzējuši rūsgano sikspārni,” stāsta Aiga. Kaut arī šī ziema ir silta, kukaiņi taču vēl nelido, lai sikspārņiem būtu barība.

Sikspārņi izvingrina spārnus

Sikspārņu pētnieks Gunārs Pētersons sarunā ar Kas Jauns Avīzi gan atklāj, ka sikspārņu lidošana ziemā nav nekas neparasts, šie dzīvnieki to darot pat salā.

Daba tā iekārtojusi, ka sikspārnis ziemā ik pēc noteikta laika pamostas un izlido – pēc pētnieku versijas, lai izvingrinātu muskulatūru un nostiprinātu imūnsistēmu.

Rūsganais vakarsikspārnis Latvijā ir liels retums. (Foto: Viesturs Vintulis)

Lidojošo kukaiņu šajā laikā ir ļoti maz un barībai nepietiek, tāpēc sikspārnis dodas atpakaļ gulēt. Tas, ka redzēts rūsganais vakarsikspārnis, gan esot maz ticams, jo tie pie mums novēroti ļoti reti, tikai migrējot. “Drīzāk tas varētu būt ziemeļu, divkrāsu vai platspārnu sikspārnis,” spriež Pētersons.

Lidojumā sugu nezinās pat eksperti

Dabā gan gadās visādi, un pirms apmēram četriem gadiem Rīgā, arī janvārī, taču piecpadsmit grādu salā, atrada Natūza sikspārni. “Tas bija iespraucies loga rāmī starp diviem stikliem, bet trakākais ir, ka šī suga dodas ziemot uz Franciju vai Itāliju,” teic Pētersons.

Noteikt lidojoša sikspārņa sugu vizuāli ir ļoti grūti pat speciālistam, un to dara ar ultraskaņas sonoru. Pētersons atceras ar noteikšanu saistītu kuriozu: “Piezvana man no kādas mežniecības un stāsta, ka redzējuši mazo vakara sikspārni. Tā kā šī suga pie mums ir ārkārtīgi reta un novērota tikai dažas reizes, pakoju jau mantas braucienam, bet tomēr drošības pēc pārzvanīju un pajautāju, kā viņi to sugu noteica. Atbilde bija – nu, bija tāds maziņš un vakarā lidoja.“

Ja redzat, netraucējiet

Ko darīt, sastopoties ar šiem lidojošajiem zīdītājiem? Pētersons uzsver, ka visas 16 Latvijā novērotās sikspārņu sugas ir aizsargājamo dzīvnieku sarakstā.

“Ja atrodat viņus ziemojam kādā alā vai pagrabā, nevajadzētu aiztikt vai ilgstoši spīdināt virsū spilgtu gaismu, jo tas var iztraucēt ziemošanas procesu. Sikspārņi var doties meklēt citu vietu, bet tas var beigties viņiem slikti,” brīdina Pētersons. Par sikspārņu novērojumiem pētnieki lūdz ziņot e-pastā gunars.petersons@llu.lv.