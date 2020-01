"Kad ieraugām "musarus", vienkārši ejam projām!" nelegālo cigarešu tirdzniecība Centrāltirgū turpinās

Atšķirība – tagad kontrabandas cigaretes pārdod pie būvniecības žoga, kurš ieskauj nojaukto būdiņu teritoriju, nevis pašiem tirgoņu namiņiem.

Kopš ierašanās Centrāltirgus teritorijā, pagāja ne vairāk kā 10 sekundes, līdz pirmajam piedāvājumam iegādāties nelegālos smēķus.

“Kad ieraugām musarus, vienkārši ejam projām”

“Sigareti, sigareti,” diezgan skaļā balsī, pavisam netālu no tuneļa ieejas Centrāltirgus pusē sauca kāds čalis tumšās treniņbiksēs un virsjakā.

Turpmākā saruna izvērtās aptuveni šādi (krievu valodā):

Žurnālists: “Sveiki! A, jūs joprojām pārdodat?”

Čalis: “Ko?”

Žurnālists: “Nu cigaretes, jūs vēl te tirgojat?”

Čalis: “Jā, tirgojam.”

Žurnālists: “A, "menti", vai tad netraucē jums te darbu?”

Čalis: “Nu traucē, protams, bet nu – kad ieraugām "musarus", vienkārši ejam projām. Sigareti, sigareti! [uzsauc citiem potenciālajiem klientiem]”

Žurnālists: “Nu labi, tagad zināšu, ka te vēl var dabūt. Atā.”

Stāsts par pārdevējiem, kuriem uzkrājušies apjomīgi administratīvie naudas sodi, un kuri tirgo savu mantu līdz pamana tuvojamies patrulējošus policistus, protams, jau ir dzirdēts. Taču tā lietas Centrāltirgū notiek joprojām.

Uz sarunas beigām jaunietis sāka skatīties pāri un pa malām, kā arī izrādīt manāmu satraukumu, taču nav skaidrs par ko – par virkni pēkšņo jautājumu vai iespējamību, ka dialoga dēļ garām paslīd daudz potenciālo klientu.

Arī sociālajos tīklos ik pa laikam var uziet ierakstus, kuros ļaudis stāsta, ka nelegālo cigarešu tirgoņi Centrāltirgū nav rimušies. To piefiksējis arī žurnālists Leonīds Jākobsons:

Nebaida arī bargāks likums

Kādas 10-15 minūtes izstaigājot tirgus teritoriju, nevienu citu kontrabandas tabakas izstrādājumu tirgotāju sastapt vai saklausīt neizdevās.

Arī apmeklētāju 9.00 no rīta bija tā pamaz un sarunās par to, kā kopš novembra izmainījies Centrāltirgus neviens ielaisties tā īsti negribēja.

Jāpiebilst, ka arī īsi pēc tam, kad telekanālā LTV1 tika demonstrēts raidījums “Aizliegtais paņēmiens”, kurā tika atmaskoti kontrabandas preces realizētāji, un policija veica virkni aizturēšanu, mediji ziņoja, ka tirgū joprojām uzdarbojas nelegālo cigarešu pārdevēji.

Atliek secināt, ka situācija diži nav mainījusies arī pēc tam, kad rīkoties sākusi Rīgas dome un nojauktas skandālā ierautā tirgus teritorijas nomnieka SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā” izmantotās tirgus būdiņas.

Šķiet, ka vismaz pagaidām šajā biznesā iesaistītos nebaida arī tas, ka Tieslietu ministrijas (TM) Krimināllikuma darba grupā ir panākta vienošanās par to, ka – tāpat kā par nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem – arī par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju neatkarīgi no apmēra ir nepieciešams noteikt kriminālatbildību, attiecīgi definējot nelikumīgus tabakas izstrādājumus.

Jau ziņots, ka 21. novembrī un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti.

Kā ziņots, 21. novembrī un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas.

Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu. Valsts policijas vadītājs iepriekš Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka policijai ir aizdomas, ka centrālo lomu akcizēto preču nelikumīgā apritē "Rīgas Centrāltirgū" ieņēmis tieši privātuzņēmums, kam ir izīrēta daļa no tirgus.

Ķuža vērtējumā, šis privātais uzņēmums esot saistīts ar noziedzības pasauli un veicis organizētu darbu akcizēto preču nelikumīgā tirdzniecībā. Viņš mudināja Rīgas domi vērtēt, vai ar konkrēto uzņēmumu saglabāt nomas līgumu. Dome līgumu ar komersantu lauza un janvārī uzsāka būdiņu iznīcināšanu.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" dibināts 1991. gadā un pieder trim privātpersonām – Viktoram Baklaginam, Zanei Vilcānei un Radmilai Orlovai, kura ir norādīta kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja. 2018. gadā uzņēmums strādājis ar 300 754 eiro apgrozījumu un 80 576 eiro peļņu.

Kopumā, vēršoties pret nelegālo tabakas preču tirgotājiem, tirgus teritorijā, tirdzniecības vietās un dažādās adresēs Rīgas reģionā tika veiktas 89 kratīšanas, kuru rezultātā izņemtas 8210 vienības tabakas izstrādājumu un aptuveni 11 litri alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām.

Kratīšanu laikā izņemti arī 40 560 eiro, 80 britu mārciņas, 20 dināri, 500 Kazahstānas tenges, 60 Ukrainas grivnas un 50 Ķīnas juaņas. Tāpat kratīšanu laikā izņemti seši šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 249 munīcijas vienības, dažādi datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, kā arī automašīna "BMW X3" un citi ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu saistīti priekšmeti.

Šajā lietā kriminālprocess sākts par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, piespiedu darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu.

Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens" savulaik vēstīja, ka kontrabandas cigaretes tirgus teritorijā pārdeva vismaz desmit nelegālos tirdzniecības punktos.

Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu, un "labās dienās" viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā.

Cigarešu tirgotājam alga esot aptuveni 2000 eiro mēnesī, bet vienas "točkas" bosam – pat 13 000 eiro mēnesī. Gandrīz visiem tirgotājiem piemēroti administratīvie sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, dažiem administratīvais sods jau sasniedzis 15 000 līdz 20 000 eiro.

Minimālais sods ir 70 eiro, bet maksimālais 700 eiro. Tomēr neviens no tirgotājiem šo sodu negrasoties maksāt un arī piedzīt to no viņiem nevarot, jo viņiem nav legālu ienākumu un īpašumu.