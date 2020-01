Trīs personas Liepājā tiesās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas par kopējo summu 260 454 eiro

Viņi nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā par kopējo summu 260 454 eiro. Noziedzīgās darbības veiktas laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam.

Viens no apsūdzētajiem bija atbildīgs par kapitālsabiedrības grāmatvedības kārtošanu, maksājamo nodokļu summu aprēķinu un nodokļu nomaksu. Viņš uzrunāja divus savus paziņas, lai kopīgi izvairītos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, proti, viņi vienojās, ka iegādāsies uzņēmumus, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID) PVN maksātāju reģistrā, un to vārdā parakstīs fiktīvus līgumus un pavadzīmes par metāla izstrādājumu piegādi, lai gan piegādi faktiski neveiks.

Majevska stāstīja, ka šādā veidā tika slēgti līgumi par dažādu sakausējuma lietņu un metālu izstrādājumu pirkšanu un pārdošanu, lai gan preces netika piegādātas.

Apzināti sniedzot nepatiesu informāciju nodokļu deklarācijās, visi trīs apsūdzētie organizētā grupā izvairījās no nodokļu nomaksas 260 454 eiro apmērā, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā.

Personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas.

Lieta nodota izskatīšanai Kurzemes rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.