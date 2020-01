“Rīgas mākslas telpā” būs skatāma Margaritas Germanes izstāde “Metamorfoze”

Metamorfoze jeb pārvēršanās no vienas formas otrā ir vilinājusi ne vienu vien mākslinieku, ļaujoties iztēlei par krasām esamības vai apkārtējās pasaules pārmaiņām. Savukārt Margaritas Germanes laikmetīgās tēlniecības izstādē metamorfoze būs vērojama kā pārējas process, kad esi abās pārmaiņu pusēs vienlaikus. Par topošo izstādi “Metamorfoze” māksliniece Margarita Germane stāsta, ka: “Šī metamorfoze ir par pārmaiņām apziņā. Tā ir vērtību stabilizēšana, kur pašos pamatos ir atstāta vieta konstantām pārmaiņām. Mana stabilitāte ir kustība. Nebaidīties sākt no jauna, apaugt ar to jauno un to viedumu, tā stiprinot pārliecību par sevi, par manu iekšējo “es domāju, tātad esmu”.

Izstādi “Metamorfoze” veidos laikmetīgās tēlniecības objektu grupa – pašportreti, kas izstrādāti autortehnikā un eksperimentālās materiālu kombinācijās, par centrālo izstādes vēstījumu atstājot autores simboliski bezgalīgo pārmaiņu procesu.

Margarita Germane (1986) absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas dizaina nodaļas bakalaura programmu(2010), turpina maģistra studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības apakšnozares programmā. Apguvusi tēlniecību apmaiņas programmā Accademia di Belle Arti di Venezia Itālijā, jaunā māksliniece Margarita Germane šajā izstādē eksponēs darbus, kas tapuši šajā pārējas procesā starp Venēciju un Latviju.

Izstādes ietvaros notiks tēlnieces vadītās meistardarbnīcas bērniem 16. februārī un 1. martā pl. 11.00. Plašāka informācija par nodarbībām tiks ievietota www.makslastelpa.lv.

Izstāde noris “Rīgas mākslas telpas” jaunrades programmas “Intro” ietvaros, kas tika aizsākta 2016. gadā, tās kuratore Luīze Lismane.