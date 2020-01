Rīgas apgabaltiesā aģentūra LETA noskaidroja, ka cietušie iesnieguši kasācijas sūdzības un janvārī lieta ir nosūtīta Augstākajai tiesai.

Jau ziņots, ka 2018.gadā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa attaisnojusi SUV virsseržantu, kura vadītās laivas piedzīvotajā negadījumā 2014.gada pavasarī jūrā gāja bojā cits karavīrs. Toreiz prokuratūra iesniedza protestu un cietušie apelācijas sūdzību.

SUV karavīrs apsūdzēts par dienesta pienākumu nolaidīgu pildīšanu, kas izraisīja smagas sekas.

Saskaņā ar lēmumu par saukšanu pie kriminālatbildības apsūdzētajai personai 2014.gada maija sākumā bija uzdots organizēt un vadīt paaugstinātas bīstamības nodarbības, proti, noteikta tipa laivu vadīšanas nodarbības Daugavā un Rīgas jūras līcī.

Prokuratūra uzskata, ka apsūdzētais, nolaidīgi pildot savus dienesta pienākumus, nepārbaudīja un nepārliecinājās par apmācāmās personas izvēlēto un uzvilkto hidrotērpu, kas bija neatbilstošs apmācāmajai personai, lielā izmērā un ar bojātu manšeti.

Tāpat apsūdzībā norādīts, ka viņš, turpinot nolaidīgi pildīt savus dienesta pienākumus, neveicot ātrgaitas motorlaivas drošības slēdža darbības pienācīgu pārbaudi, laivas dzinējiem darbojoties, nepārliecinājās par tās tehnisko stāvokli un darbību - laiva bija bojāta absorbējuma un nolietojuma dēļ.

Apsūdzība liecina, ka kopā ar apmācāmo apsūdzētais sāka nodarbību, attauvojoties no piestātnes Rīgā, izejot atklātajā ūdenstilpē Rīgas jūras līcī ar ātrgaitas motorlaivu. Izpildot vingrinājumu, pietuvošanos ar motorlaivu pie kuģa no aizmugures, atsitoties pret viļņiem, kas veidojās no kāda prāmja kustības, motorlaiva palēcās, un apsūdzētais ar apmācāmo karavīru inerces rezultātā izkrita no laivas.

Drošības slēdža bojājuma dēļ motorlaivas viens no dzinējiem automātiski nenoslāpa un motorlaiva turpināja kustību pa apli, ar to izslēdzot iespēju ūdenī esošajiem pietuvoties motorlaivai un atgriezties tajā.

Apmācāmajai personai nepiemērotais hidrotērpa izmērs un bojāta manšete nenodrošināja ķermeņa siltuma saglabāšanu un ūdens izolāciju, kā rezultātā hidrotērps piepildījās ar ūdeni un izraisīja karavīra nāvi, kas iestājās no vispārējas ķermeņa atdzišanas.

Laivu vadījušais karavīrs ir sertificēts instruktors ar pirmās palīdzības un glābšanas uz ūdens kvalifikāciju, kurš bija arī nodarbības vadītājs ar pieredzi ūdens operāciju veikšanā. Sertifikāts iegūts laivu vadītāju glābēju kursā.

Toreizējais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube piemēroja disciplinārsodu piecām SUV amatpersonām saistībā ar Rīgas jūras līcī notikušo traģēdiju.

Trim vienības amatpersonām - Plānošanas daļas priekšniekam, Personāla nodaļas speciālistam un Kuteru atbalsta nodaļas komandierim - izteikts rājiens, bet divas amatpersonas - nu jau bijušais vienības komandieris Andrejs Zaburdajevs un vienības štāba priekšnieks - brīdināti par neatbilstību ieņemamajam amatam. Traģēdijas brīdī SUV komandieris bija Zaburdajevs.

Krimināllietā apsūdzētais instruktors SUV dienēja arī 2006.gadā, kad 15.maijā neveiksmīga lēciena laikā ar izpletņiem Daugavā, pie Rīgas Eksporta ostas, iekrita četri SUV karavīri, no kuriem divi gāja bojā, bet divi tika izglābti. Vēl viens kareivis ar izpletni iekārās celtnī Andrejsalas ostā. Viena izdzīvojušā karavīra glābšanā piedalījās tagad apsūdzētais virsseržants.

Par 2006.gada traģēdiju prokuratūras apsūdzētās SUV amatpersonas tiesa attaisnoja.