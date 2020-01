Imantā no degošas daudzstāvu dzīvojamās ēkas izglābti desmit cilvēki un vēl 20 evakuēti

Izsaukumu uz ugunsgrēku Imantā VUGD saņēma plkst.15.54. Kādā no daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļiem ar atklātu liesmu dega istaba 15 kvadrātmetru platībā.

Izmantojot skābekļa maskas, no piedūmotās ēkas izglābti desmit cilvēki, no kuriem viens cietis un nodots mediķu aprūpei. Vēl 20 cilvēkus glābēji evakuēja no ēkas.

Plkst. 16.26 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un tagad turpinās dzēšanas darbi, piebilda Vītola.

Foto: Aculiecinieka foto/Facebook