Aizputes muzejā atklāj jaunu ekspozīciju ar apbrīnojamu 18. gadsimta drošības sistēmu

“Sākotnējā ekspozīcija bija no 2002. gada, bet iekārtojums un izteiksmes līdzekļi bija nemoderni – mums jāiet līdzi laikam,” teic muzeja vadītāja Jolanta Berga. Iesniedzot projektus Valsts Kultūrkapitāla fondā, trīs gados saņemti 19 500 eiro, Aizputes novada dome piešķīra 3700 eiro.

Eksponēšanas iekārtas izgatavojis vietējais amatnieks Edgars Balodis – viņš ir gan galdnieks, gan restaurators, cilvēks ar zelta rokām. Iekārtošanas darbus veica biedrība Zelta kadri no Kuldīgas – bijušās muzeja darbinieces Krista Karlsone un Ilze Riekstiņa.

Rezultāts ir stilizēta iela, kas hronoloģiski parāda Aizputi un tās iedzīvotājus dažādos laikos. Viens no vērtīgākajiem eksponātiem ir Aizputes pilsētas rātes naudas lāde. To un pilsētas galvas amata ķēdi aizputnieki saņēma atpakaļ no Kuldīgas novadpētniecības muzeja 2016. gadā.

Atslēgas laika gaitā ir zudušas, taču joprojām ir piecas slēdzenes – katram rātskungam bija sava atslēga, un lādi varēja atvērt tikai tad, kad klāt bija visas augstās amatpersonas. Tāda bija 18. gadsimta drošības sistēma.

Skatāms arī Latvijas karogs, kas pēc padomju okupācijas bija noslēpts – to, ietītu mēteļa oderē, malkas šķūnītī atrada aizputniece Rigmora Kazaka un nodeva domes priekšsēdētājam. Klāt ir sievietes atmiņu stāstījums, kur tas uziets, kundzei jau ir 94 gadi, bet viņa vēl daudz ko atceras – tā jau ir dzīvā vēsture.