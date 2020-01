Jāteic, apmeklētāju vēlme parādīt sevi 2020. gada zooloģiskā dārza Gada dzīvniekam „Ziemas nakšu” laikā ir bijusi krietni liela, jo līdz šai dienai to ir izdarījuši apmēram 12 tūkstoši cilvēku. Savukārt, tiem, kuri vēl to nav paspējuši, atgādinām, ka „Ziemas naktis” Zoodārzā notiks līdz 26. janvārim. Zoodārza kases atvērtas līdz plkst. 19.00, Filipīnu mākoņžurkas un citus iekštelpu iemītniekus var aplūkot līdz plkst. 20.00, savukārt zooloģiskā dārza āra voljēros mītošo dzīvnieku darbošanos var vērot līdz plkst. 21.00. No plkst. 16.00 līdz 19.00 kasēs iegādātā biļete maksā tikai trīs eiro. Iespējams arī izdrukāt vai uzrādīt viedtelefonā kuponu, kas pasūtināts no „Ziemas nakšu” sadarbības partnera uzziņu dienesta 1188 mājaslapas. Atgādinām, ka bērniem, kuri vēl nav sasnieguši četrus gadus, un senioriem, kam jau ir vismaz 70 gadi, ieeja zoodārzā ir bez maksas. Plašāk par Rīgas Zooloģiskā dārza ziemas īpašajiem piedāvājumiem sadarbībā ar 1188 varat izlasīt zoodārza interneta vietnē: https://rigazoo.lv/lv/aktuali/zoodarza-jaunumi/izmanto-zoodarza-ipaso-ziemas-piedavajumu-595

Filipīnu mākoņžurka ir paliels grauzējs, kas sver 1,5-2 kg, bet ķermeņa garums sasniedz 30-50 cm. Šis balti pelēcīgais zvēriņš varētu patiešām daudziem likties simpātisks, jo, atšķirībā no citiem peļveidīgajiem grauzējiem, tam ir biezi apmatota 20-35 cm gara aste. Filipīnu mākoņžurkas nebrīves populācijas dzīvnieki tiek reģistrēti Eiropas ciltsgrāmatā (ESB), ko uztur Prāgas zoodārzs Čehijā. Tas tiek darīts ar mērķi, lai uzturētu kvalitatīvu nebrīves populāciju. Rīgas Zoodārza kolekcijā mākoņžurkas dzīvo jau 12 gadus un šeit ir dzimuši vairāki mazuļi. Daļa no tiem laika gaitā ir devušies uz citiem zooloģiskajiem dārziem.

Rīgas Zoodārzs parasti savus „cāļus” pārskaita janvārī, noslēdzot kārtējo gadu. Uzsākot 2020. gadu Zooloģiskā dārza kolekcijā ir 395 sugas ar 3340 saskaitāmiem dzīvniekiem. Nesaskaitāmo bezmugurkaulnieku – gliemežu, zirnekļu, skorpionu un kukaiņu skaits tiek vērtēts ar krustiņiem kā daži (+), vidēji daudz (++) un daudz (+++). 99 sugas ir iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā, no kurām 4 (3 sugu partulgliemeži un 1 zivju suga – mirdzošā ameka) ir dabā izmirušas, 13 sugas ir kritiski apdraudētas, 22 sugu eksistence dabā ir apdraudēta. Tas tikai apstiprina, ka daudzām dzīvnieku sugām zoodārzi ir pēdējais patvērums uz zemes.

Uz Rīgu pērn atceļojuši 316 dzīvnieki no 62 sugām. Pamanāmākie ir jaunās „Āfrikas savannas” ekspozīcijas iemītnieki – lielākās antilopes - dižantilopes un mazākās antilopes - Kērka dikdiki, kā arī vienas no spriganākajām antilopēm - impalas. Savannas pērtiķu māju apdzīvo (un jau veikuši pirmā iekārtojuma pārbūvi) iespaidīgā izskata pērtiķi geladas.

Uz citiem zooloģiskajiem dārziem aizceļojuši 180 dzīvnieki (44 sugu pārstāvji), kas praktiski visi ir mūsu zoodārzā pasaulē nākušie un sekmīgi uzaugušie mazuļi. Te var minēt gan Zoodārza filiālē „Cīruļi” 2018. gadā dzimušos jaunos vilku (1 tēviņš un 1 mātīte aizbrauca uz Norvēģiju un Somiju), gan Rīgā dzimušos 2 jaunos lūšus, kas devās uz Poliju lūšu reintrodukcijas projekta ietvaros.

2019. gadā Rīgas zooloģiskajā dārzā vairojušās 127 sugas (apmēram trešā daļa zoodārzā pārstāvēto sugu) un pasaulē nākuši 540 saskaitāmie dzīvnieki, kā arī daudz (+++) neskaitāmo bezmugurkaulnieku. 2. decembrī pirmo reizi zoodārza vēsturē piedzima mazulis (meitene) retākajām savvaļas lamām vikunjām. Krietni papildinājusies mazo Dienvidamerikas pērtiķīšu saimes – pēcnācēji bijuši gan pasaulē mazākajiem pundurkalitriksiem, gan arī Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem, kā arī Madagaskarā mītošajiem kaķu lemuriem. Īsi pirms gadu mijas pasaulē nāca arī mazulis mākoņžurkām. Visi nosauktie dzīvnieki ir apskatāmi gan dienā, gan arī vakaros apmeklējot „Ziemas nakti” Zoodārzā.

Zoodārza filiālē „Cīruļi” pērn piedzimuši mazuļi kiangiem, Hailandes govīm, par 7 pēcnācējiem parūpējās arī vilku pāris Ķoniņš un Alise.

Zoodārzs aicina - ģērbjamies silti, dodamies baudīt „Ziemas nakti” un arī apciemot Zoodārza Gada dzīvnieku - mākoņžurku!