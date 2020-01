Par Vladovas atstādināšanu nobalsoja 31 opozīcijas partiju pārstāvis - deputāti no "Vienotības", "Latvijas attīstībai", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kā arī Neatkarīgo deputātu frakcijas.

Tāpat par Vladovas atstādināšanu balsoja daļa GKR deputātu, kuriem bijis "brīvais balsojums", jo "Saskaņa" neatsauca savus parakstus par mēra Oļega Burova (GKR) noņemšanu no amata. No GKR pret Vladovu nobalsoja Burovs, Ainārs Baštiks, Mihails Gavrilovs un nesen no "Saskaņas" uz GKR pārgājusī Baiba Rozentāle.

"Pret" balsoja partija "Saskaņa", deputātu bloks "Rīgai" un pāris GKR deputāti, kopumā savācot 21 balsis. Vēl pieci GKR deputāti balsojumā atturējās.

Savukārt par Kleina atstādināšanu nobalsoja 30 domnieki - deputāti no "Vienotības", "Latvijas attīstībai", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kā arī Neatkarīgo deputātu frakcijas. Arī pret Kleinu nobalsoja vairāki GKR deputāti.

"Pret" Kliena noņemšanu no amata balsoja partija "Saskaņa", deputātu bloks "Rīgai" un daļa no GKR, kopumā savācot 19 balsis. Šajā balsojumā atturējās seši deputāti.

Jau ziņots, ka sēde tika sasaukta pēc opozīcijas pārstāvju ierosinājuma. Kā aģentūrai LETA sacīja VL-TB/LNNK Rīgas domes frakcijas vadītājs Dainis Locis, paraksti par Vladovas atstādināšanu opozīcijai bija sagatavoti vēl tad, kad koalīcijas stabilitāte šķobījās iepriekšējā reizē, bet "eļļu ugunij pielējis" jaunais koalīcijas nesaskaņu vilnis.

"Mēs redzam "Saskaņas" un bloka "Rīgai" darbības, Nila Ušakova (S) paziņojumus, un ir skaidrs, ka viņiem iekšienē viss brūk. Opozīcija uzskata, ka arī vicemēriem savi krēsli ir jāzaudē," sacīja Locis.

Aizvadītajā nedēļā partijas "Saskaņa" un deputātu bloka "Rīgai" politiķi paziņoja, ka, lai gan koalīciju atstāt neplāno, viņi uzstās uz Rīgas mēra Burova nomaiņu, jo nespēj ar viņu sastrādāties. Partneri iesnieguši parakstus par Burova atstādināšanu.

GKR savukārt uzsvērusi, ka neplāno piekrist koalīcijas partneru piedāvājumam un nebalsos par Rīgas domes priekšsēdētāja nomaiņu, bet gan aicinās partnerus atkārtoti sēsties pie sarunu galda un mēģināt domstarpības atrisināt.