Apledojums vietām Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu

Slidenie ceļa posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 71 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienība.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Rīgas apvedceļa posmā no Salaspils līdz Babītei, uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas visā maršruta garumā, uz Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Grobiņai, uz Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai, kā arī uz Liepājas-Rucavas šosejas visā maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Saldus, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

Kā norāda ceļu uzturētāji, autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Sestdienas rītā Latvijā vairs nav nokrišņu, arī migla izklīdusi, turklāt valsts rietumos un ziemeļos debesis vietām skaidrojas, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pēdējā diennaktī visstiprāk lija Dienvidkurzemē, nokrišņu daudzums Liepājā un Rucavā sasniedza attiecīgi 18 un 21 milimetru. Citviet Latvijā lija krietni mazāk. Lai gan tika prognozēta arī snigšana, sniega sega nekur valstī nav izveidojusies.

Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -2..+3 grādi. Uz ceļiem vietām veidojas apledojums.

Rīgā apmācies rīts, gaisa temperatūra +2 grādi un ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš pūš ar ātrumu 4-8 metri sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra piektdien bija no +2 grādiem valsts ziemeļaustrumos līdz +7 grādiem dienvidrietumos.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.janvārī bija +17..+19 grādi daudzviet Vidusjūras piekrastē un salās. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu -23 grādi Skandināvijas ziemeļos un kalnos Skandināvijas dienvidos.

Sestdien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, turklāt daudzviet valstī spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns vējš, vakarā sāks pastiprināties dienvidrietumu vējš, Ventspilī tā ātrums brāzmās tuvosies 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra dienas vidū būs -1..+3 grādi. Vakarā valsts austrumos gaidāms sals līdz -4 grādiem, savukārt Kurzemes rietumkrastā termometra stabiņš pakāpsies līdz +5 grādiem.

Rīgā, visticamāk, uzspīdēs saule, vējš būs lēns un mainīga virziena, gaisa temperatūra pēcpusdienā +2 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 763-766 dzīvsudraba staba milimetriem jūras līmenī. Līdz vakaram tas turpinās kāpt, pēc tam no ziemeļrietumiem sāks pazemināties.