Iepriekš tika paredzēts, ka Anže amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad tiks pabeigta atlase uz jaunā ziņu dienesta vadītāja amatu.

Uzņēmumā skaidroja ka 2019.gada novembrī TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu vadītāja atlases procesa gaitā tika veiktas pārrunas ar vairākiem potenciālajiem amata kandidātiem. Pašlaik visi uzrunātie kandidāti un tiem izteiktie sadarbības piedāvājumi ir oficiāli atsaukti, attiecīgi par to informējot iesaistītās puses.

2019.gada 29.novembrī mediju grupas vadība apstiprināja TV3 Ziņu un informatīvā raidījumu vadītāja vietas izpildītāja amatā Anži. Uzņēmumā uzsvēra, ka vadība ir ļoti pateicīga Anžei, kura pieņēma piedāvājumu sadarboties, īsā laika periodā veicot būtiskas pārmaiņas, lai jau janvāra sākumā TV3 Ziņu un informatīvie raidījumi atgrieztos pie skatītājiem.

"Jau šobrīd mēs varam novērtēt ieguldītā darba pirmos rezultātus un esam ļoti gandarīti par tiem. TV3 Ziņas demonstrē būtisku vidējās auditorijas pieaugumu par 85% (salīdzinot ar 2019.gada rudeni), sasniedzot augstākos reitingu rādītājus kopš 2016.gada un esot pārliecinoši skatītākās ziņas valstī. Arī raidījums "Degpunktā" sasniedz par 45% procentiem lielāku auditoriju, nekā pērnā gada rudenī," pauda mediju grupā.

Uzņēmuma ieskatā minētais apstiprinot, ka skatītājs atzinīgi novērtē gan profesionālu ziņu un informatīvo raidījumu moderatoru un komandu darbu, gan apjomīgās investīcijas vairāk nekā 250 000 eiro apmērā, kas tika ieguldītas vienotas ziņu un informatīvo raidījumu vizuālās identitātes izstrādē, gan jaunā dizaina raidījumu studiju izveidē, sekojot pasaules tendencēm, atbilstoši raidījuma formātam.

Šajā posmā "TV3 Group" vadība saglabās fokusu uz TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu stratēģijas realizēšanu, panākumu nostiprināšanu un operatīvo ikdienas darbību.

Noslēdzoties šī gada pirmajam ceturksnim, "TV3 Group" vadība kopā ar Anži veiks sasniegto rezultātu izvērtēšanu, uzsvēra uzņēmumā.

LETA jau ziņoja, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā tiks paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.