Rīgas dome Ziepniekkalna trolejbusa pretiniekus nodēvē par nezinīšiem

Jauns.lv jau vairākkārt rakstījis, ka simtiem Ziepniekkalna iedzīvotāju pauduši neapmierinātību ar 40. maršruta autobusa nomaiņu pret 4. maršruta trolejbusu, jo tas metīšot liekas cilpas un iebrauks sastrēgumiem pārpilnajā Mūkusalas rotācijas aplī. Līdz ar to ziepniekkalniešu ceļš uz pilsētas centru kļūs ievērojami ilgāks.

Rīgas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Larisa Vladova Jauns.lv informēja, ka pašvaldība saņēmusi iedzīvotāju kolektīvi parakstīto vēstuli un tikusies ar neapmierinātajiem iedzīvotājiem. Tomēr viņu viedoklis, pēc Vladovas teiktā, esot balstīts tikai uz subjektīviem pieņēmumiem, nevis reālo situāciju, kas pārdaugaviešiem un pārējiem rīdziniekiem nesīšot tikai labumu. Pašvaldība un “Rīgas satiksme” uzsver, ka protestētāju iebildumiem neesot pamata, jo viņi pat īsti nav izbraukuši ar “labo” 4. maršruta trolejbusu.



Vladova stāsta: “Pašvaldība sazinājās ar iedzīvotājiem, kuri parakstījušies par šo iniciatīvu, un konstatēja, ka galvenā cilvēku neapmierinātība ir saistīta ar to, ka maršruts virzās pa Mūkusalas ielas rotācijas apli. Tika pausts viedoklis, ka šajā posmā, iespējams, veidosies sastrēgumi.

Saprotams, ka izmaiņas jau ierastajā maršrutā sākotnēji var izraisīt šaubas un neuzticību, tomēr daudzi no iesnieguma parakstītājiem vēl nebija pat sākuši izmantot 4. trolejbusa maršrutu (sarunas ar iedzīvotājiem notika no 3. līdz 6. janvārim), līdz ar to viņu paustais viedoklis balstījās uz iespējamiem pieņēmumiem.

Pēc SIA “Rīgas satiksme” sniegtās informācijas, priekšlikumus, izveidot pieturvietas Mūkusalas rotācijas apļa apkārtnē, savulaik ir izteikuši Rīgas iedzīvotāji, lai uzlabotu piekļuvi Lucavsalas aktīvajai atpūtas zonai, pakalpojumu un tirdzniecības objektiem, birojiem un citiem objektiem, kas šeit atrodas. Turklāt starp Mūkusalas apli un centru ir izveidotas sabiedriskā transporta joslas, kuras plānots attīstīt arī turpmāk, lai paātrinātu sabiedriskā transporta kustību. Plānots, ka šīs izmaiņas uzlabos transporta pieejamību Ziepniekkalna pasažieriem un labvēlīgi ietekmēs pilsētas vidi, jo mazināsies gaisa piesārņojums Rīgā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus savās ikdienas gaitās izmantot vairāk ekoloģiskos transporta veidus.



Optimizējot Rīgas sabiedriskā transporta kustību, nepārtraukti tiek veiktas izmaiņas maršrutos. Pašvaldība un “Rīgas satiksme” regulāri seko līdzi sabiedrības viedokļiem un komunicē ar iedzīvotājiem. “Rīgas satiksme” patlaban velta īpašu uzmanību 4. maršruta trolejbusa kustībai un vērtē maršruta efektivitātes uzlabošanas iespējas”.

